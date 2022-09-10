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مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 12:44 صباحا
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
مغاربة يحرقون علما إسرائيليا خلال تظاهرة ضد التطبيع في الرباط، 9 سبتمبر 2022، (ا ف ب)
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تظاهر العشرات من مناصري القضية الفلسطينية أمس الجمعة، أمام البرلمان في الرباط ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وفق مراسلي وكالة «فرانس برس»، وذلك بعد استدعاء الدولة العبرية سفيرها في المغرب في إطار تحقيق يطاله.

وأطلق نحو مئة متظاهر هتافات منددة بالتقارب بين المملكة والدولة العبرية وبالسفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين وبوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

والإثنين أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان» بأنّ وفدا من وزارة الخارجية توجه إلى الرباط للتحقيق في مزاعم الانتهاكات الجنسية ضدّ غوفرين. وأكد مصدر إسرائيلي لـ«فرانس برس» أن غوفرين استدعي من أجل تحقيق لم يوضح طبيعته.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يواجه غوفرين اتّهامات باستغلال نساء محليات والتحرّش الجنسي وجرائم ضد الحشمة. ويركّز التحقيق أيضا على سلسلة اختلاسات مفترضة، خصوصاً اختفاء هدية أرسلها ملك المغرب لمناسبة ذكرى قيام دولة إسرائيل ولم تسلم إلى الحكومة كما هو معتاد.

تظاهرة ضد التطبيع أمام البرلمان المغربي
وقال الناشط في «الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع» أمين عبد الحميد في تصريح لفرانس برس «اليوم نحن أمام البرلمان احتجاجا على أفعال شنيعة ارتكبها مسؤول مكتب الارتباط الإسرائيلي في المغرب» في إشارة إلى غوفرين.

وتابع الناشط «كرامة المغرب ليست للبيع، التطبيع يحب أن يتوقف». وجرت التظاهرة أمام مقر البرلمان في وسط العاصمة بهدوء، وفق مراسلي فرانس برس. وفي ختام التظاهرة أحرق المحتجون علما إسرائيليا.

وقطع المغرب علاقاته مع إسرائيل في العام 2000 على أثر الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لكن في العام 2020 حذت المملكة حذو الإمارات والبحرين والسودان، وعمدت إلى تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية بدفع من الولايات المتحدة، مقابل اعتراف الأخيرة بـ«سيادته» على إقليم الصحراء الغربية.

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