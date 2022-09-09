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تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 10:17 صباحا
تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية
مقر وزارة الخارجية التركية. (أرشيفية: الإنترنت)
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عبرت تركيا عن رفضها لقرارات الاجتماع الـ 158 لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والذي عقد الثلاثاء الماضي، وشهد انسحاب الوفد المصري قبل بدء كلمة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، التي ترأست الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية العرب.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم، إن اجتماع مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، شهد «مرة أخرى» قرارات وتصريحات تتضمن «مزاعم لا أساس لها ضد بلدنا، ونرفض تماما هذه القرارات والتصريحات».

مكافحة «الإرهاب الانفصالي»
وتابع البيان أن هذه القرارات، التي اتخذت «تحت تأثير بعض المصالح الفردية ضيقة الأفق وقصيرة الأمد، تحرم جامعة الدول العربية من فرصة تقديم مساهمة ملموسة وبناءة ومستدامة في حل المشاكل الإقليمية».

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شددت الوزارة على أن تركيا ستواصل «مكافحة التهديدات الإرهابية ضد أمنها القومي ومصالحها في إطار مبادئ وقواعد القانون الدولي، بغض النظر عن التوجهات المتحيزة لبعض الأطراف»، مضيفا أن مكافحة تركيا «الإرهاب الانفصالي» يحمل أيضًا أهمية كبيرة من حيث الحفاظ على سيادة بلدان المنطقة ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية.

وقال البيان إن تركيا جددت استعدادها للعمل مع جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي تولي أهمية لإرساء الاستقرار والازدهار في المنطقة كهدف مشترك».

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