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مصر تطلق التقرير الوطني حول مكافحة الإرهاب لعام 2022

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 12:30 صباحا
مصر تطلق التقرير الوطني حول مكافحة الإرهاب لعام 2022
صورة من مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع المصرية لملاحقة قواتها للعناصر الإرهابية في سيناء (بوابة الوسط)
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أصدرت مصر، الأربعاء، التقرير الوطني حول مكافحة الإرهاب لعام 2022، والذي يستعرض جهود الدولة ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة المعنية، على نحو يبرز جهود مجابهة التهديدات الإرهابية.

ويقدم التقرير، الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، عرضًا مفصلا لمحاور المقاربة الشاملة التي تتبعها مصر للتعامل مع الأبعاد المختلفة لظاهرتي الإرهاب والتطرف، خاصةً فيما يتعلق بمعالجة جذور هاتين المشكلتين بهدف الوقاية منهما، والجهود المبذولة لتحصين المجتمع خاصةً فئة الشباب، من الانسياق وراء دعاوى التطرف، بالإضافة إلى السياسات الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.

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يستعرض التقرير جهود أجهزة الدولة المعنية، وفقًا للركائز الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب، وتدابير مكافحة الإرهاب، والتدابير الرامية إلى بناء القدرات الوطنية فى مجال مكافحة الإرهاب، والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كضرورة لمكافحة الإرهاب.

كما يتطرق التقرير للمنظومة التشريعية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التشريعات الوطنية وتعديلاتها التي تتسق مع التزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، فضلاً عن التجربة المصرية الرائدة في مجال التوعية والوقاية من الفكر المتطرف والتحريضي التي تستند إلى المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عام 2014 لتصويب الخطاب الديني.

ويعرض التقرير كذلك الجهود الأمنية المبذولة لملاحقة التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على تنفيذ العمليات التي تمس أمن واستقرار الوطن، وجهود مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، بالإضافة إلى الإنجازات التى تحققت فيما يتعلق بالدفع قدمًا بمعدلات التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين، أخذًا بعين الاعتبار أهمية البعد التنموي في الوقاية من الإرهاب والتطرف، وهي الجهود التى شملت كافة محافظات الجمهورية، وساهمت في تطوير قطاعات مختلفة، في مقدمتها تطوير المناطق العشوائية والخدمات العامة والصحة والتعليم والنقل، وذلك بالإضافة إلى توفير سبل المساندة والرعاية لأسر شهداء ومصابى العمليات الإرهابية.

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