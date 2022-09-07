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لبنان: مساعٍ لتعيين قاض ثانٍ لمباشرة التحقيق المتعثر في انفجار مرفأ بيروت

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 05:52 مساء
لبنان: مساعٍ لتعيين قاض ثانٍ لمباشرة التحقيق المتعثر في انفجار مرفأ بيروت
انهيار الجزء الشمالي من صوامع مرفأ بيروت، 23 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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قالت مصادر إن القضاء اللبناني يرغب في تعيين قاض ثانٍ لمباشرة التحقيق المتعثر في انفجار مرفأ بيروت، مما يسلط الضوء على الانقسامات العميقة بشأن الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين على مأساة أودت بحياة أكثر من 220 شخصًا.

 ولا يزال تحقيق القاضي طارق البيطار في انفجار العام 2020، الذي سوّى أجزاء من المدينة بالأرض عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ، عالقًا منذ أواخر العام 2021 بسبب دعاوى رفعها سياسيون كبار سعى إلى استجوابهم، وفق «رويترز».

وأدى ذلك إلى عدم قدرته على استدعاء المشتبه بهم أو توجيه اتهامات إليهم، كما أن الأفراد الذين احتُجزوا بعد الانفجار ثم برئت ساحتهم ما زالوا قيد الاحتجاز.

تكليف محقق قضائي «لمباشرة الأمور العاجلة والضرورية
وطلب وزير العدل هنري خوري في الرسالة المؤرخة يوم الإثنين من مجلس القضاء الأعلى في البلاد مناقشة تكليف محقق قضائي «لمباشرة الأمور العاجلة والضرورية في قضية انفجار مرفأ بيروت».

وبحسب نسخة من الرسالة اطلعت عليها «رويترز»، سيبقى القاضي الثانوي في منصبه «طالما أن المحقق الأصلي لا يمكنه تنفيذ مهامه - بما في ذلك طلبات الإفراج»، مشيرة إلى تدهور صحة بعض المحتجزين باعتباره الدافع وراء تقديم الطلب.

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وقال مصدر قضائي رفيع إن مجلس القضاء وافق وإن خوري سيقترح الآن مرشحًا واحدًا أو أكثر، مضيفًا أن القاضي الجديد لن يكون مفوضًا بتوجيه اتهامات. وقال مصدر قضائي ثان إن البيطار فوجئ بالخطوة التي اعتبرها «غير قانونية» وإنه لن يتنحى عن دوره ويحرص على العودة للتحقيق بشكل كامل.

وغالبًا ما يخضع القضاة لتأثير النخبة الحاكمة في لبنان حيث أدى تقسيم السلطة على أسس طائفية إلى إغراق البلاد في أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عقود.

أقارب ضحايا الانفجار على الخطة
واحتج بعض من أقارب ضحايا الانفجار على الخطة أمام وزارة العدل الأربعاء واتهموا السياسيين بالتلاعب بالتحقيق عبر إبقائه معلقًا وإطلاق بعض المحتجزين.

وشجبت مجموعة من المشرعين المستقلين الخطوة، مشيرة إلى «انتهاكات جسيمة» للعملية القضائية وقالت إن الهدف منها توجيه «ضربة قاضية» لدور البيطار، وفقا لما جاء في بيان.

ودعا نائبان في البرلمان من التيار الوطني الحر - وهو حزب مسيحي بارز أسسه الرئيس ميشال عون - علانية إلى الإفراج عن المعتقلين الذين لم يعودوا يعتبرون أطرافا في الانفجار.

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