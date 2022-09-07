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المرصد السوري: 3 قتلى حصيلة الضربات الإسرائيلية على مطار حلب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 11:26 صباحا
المرصد السوري: 3 قتلى حصيلة الضربات الإسرائيلية على مطار حلب
مطار حلب الدولي. (الإنترنت)
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قتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء ضربات إسرائيلية استهدفت ليلا مطار حلب الدولي ومحيطه للمرة الثانية خلال أسبوع وتسببت بخروجه من الخدمة، وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء.

وألحقت الضربات ليل الثلاثاء أَضرارا بالمدرج الرئيسي، ما أدى إلى توقف العمل فيه، وفق الإعلام الرسمي وتحويل رحلات إلى مطار دمشق الدولي. وتحدث المرصد عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح جراء الضربات، لم تتضح جنسياتهم وهوياتهم بعد. وأدت الضربات إلى تدمير مستودع تابع لمجموعات موالية لإيران، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقالت شركة «أجنحة الشام» الخاصة للطيران الوحيدة في سورية: «بسبب الظروف الحالية سيتم تحويل كل رحلاتنا من مطار حلب إلى مطار دمشق الدولي».

- وسائل إعلام سورية: عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب

مئات الضربات الإسرائيلية على سورية
وفي الأول من الشهر الحالي، استهدفت «اسرائيل» مطار حلب ما ألحق أضراراً مادية به، وفق الإعلام الرسمي. وخلال الأعوام الماضية، شنّت «إسرائيل» مئات الضربات الجوّية في سورية طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

وتؤكد طهران تواجد عناصر من قواتها المسلحة في سورية في مهام استشارية. ومنذ العام 2013، يقاتل حزب الله اللبناني المدعوم من طهران، بشكل علني في سورية دعماً لقوات النظام. 

ونادرا ما تؤكّد «إسرائيل» تنفيذ ضربات في سورية، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سورية.ويبرّر الجيش الإسرائيلي الهجمات باعتبارها ضرورية لمنع عدوّته اللدودة إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود «إسرائيل».

وتشهد سورية نزاعًا داميًا منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها، وفق الوكالة الفرنسية.

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