وسائل إعلام سورية: عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وسائل إعلام رسمية سورية، مساء اليوم الثلاثاء، إن عدوانا إسرائيليا استهدف مطار حلب، وفق وكالة رويترز.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

سورية تطالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية

ويوم الأحد الماضي، جددت سورية مطالبتها مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية باعتبارها خرقًا للسيادة وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وحمَّلت وزارة الخارجية السورية، في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، الاحتلال المسؤوليات القانونية والأخلاقية والسياسية والمالية عن استهداف مطاري دمشق وحلب الدوليين بشكل متعمد، وعن تعريض المرافق المدنية للتهديد والتخريب، وحياة المدنيين للخطر.