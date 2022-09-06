عون: «توتال» يمكن أن تساعد في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

نقل حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية على «تويتر» عن الرئيس ميشال عون قوله يوم الثلاثاء، إن شركة النفط والغاز الفرنسية توتال يمكن أن تكون طرفًا ثالثًا يساعد لبنان في حل مشكلة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ومن المقرر أن يجري عون «اتصالات للمساعدة في هذا الشأن»، على أن تزداد هذه الاتصالات خلال الشهر الجاري وفقًا للتغريدة التي نقلتها وكالة «رويترز».

مفاوضات بوساطة أميركية

ويجري لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية المشتركة مما سيساهم في تحديد انتماء موارد النفط والغاز لكل دولة ويمهد الطريق أمام المزيد من عمليات الاستكشاف.

ومن المنتظر أن يصل الدبلوماسي الأميركي الذي يتوسط في المفاوضات، آموس هوكستين، إلى بيروت بنهاية الأسبوع لمتابعة النقاش مع الجانب اللبناني. وقال إلياس بو‭‭ ‬‬صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني بعد اجتماعه بالرئيس إن زيارة هوكستين «لا تعني أنها تحمل الحل النهائي ولكنها خطوة إيجابية إضافية نحو الحل».