Atwasat

عون: «توتال» يمكن أن تساعد في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 07:59 مساء
عون: «توتال» يمكن أن تساعد في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
الرئيس اللبناني ميشال عون. (أرشيفية)
alwasat radio

نقل حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية على «تويتر» عن الرئيس ميشال عون قوله يوم الثلاثاء، إن شركة النفط والغاز الفرنسية توتال يمكن أن تكون طرفًا ثالثًا يساعد لبنان في حل مشكلة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ومن المقرر أن يجري عون «اتصالات للمساعدة في هذا الشأن»، على أن تزداد هذه الاتصالات خلال الشهر الجاري وفقًا للتغريدة التي نقلتها وكالة «رويترز».

مفاوضات بوساطة أميركية
ويجري لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية المشتركة مما سيساهم في تحديد انتماء موارد النفط والغاز لكل دولة ويمهد الطريق أمام المزيد من عمليات الاستكشاف.

ومن المنتظر أن يصل الدبلوماسي الأميركي الذي يتوسط في المفاوضات، آموس هوكستين، إلى بيروت بنهاية الأسبوع لمتابعة النقاش مع الجانب اللبناني. وقال إلياس بو‭‭ ‬‬صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني بعد اجتماعه بالرئيس إن زيارة هوكستين «لا تعني أنها تحمل الحل النهائي ولكنها خطوة إيجابية إضافية نحو الحل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا

من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا
التضخم يهدد بإصابة آلاف الأطفال في كمبوديا بسوء التغذية

التضخم يهدد بإصابة آلاف الأطفال في كمبوديا بسوء التغذية
سباق مع الزمن للعثور على ناجين بعد مقتل العشرات في زلزال الصين

سباق مع الزمن للعثور على ناجين بعد مقتل العشرات في زلزال الصين
ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا

ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا
مانشستر سيتي بكبار نجومه ضيفا مهما على إشبيلية ضمن معارك دوري الأبطال.. الثلاثاء

مانشستر سيتي بكبار نجومه ضيفا مهما على إشبيلية ضمن معارك دوري الأبطال.. الثلاثاء
بـ158 مليار يورو.. روسيا تحصد مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود

بـ158 مليار يورو.. روسيا تحصد مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود
عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا

عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا
خلال اجتماع مع الملكة.. ليز تراس تتسلم رسميا رئاسة وزراء بريطانيا

خلال اجتماع مع الملكة.. ليز تراس تتسلم رسميا رئاسة وزراء بريطانيا
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل

«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل
أنشيلوتي يحذر ريال مدريد قبل بداية الدفاع عن اللقب في دوري الأبطال

أنشيلوتي يحذر ريال مدريد قبل بداية الدفاع عن اللقب في دوري الأبطال
ريم مصطفى تتصدر «غوغل» بعد الإعلان عن «طير بينا يا قلبي»

ريم مصطفى تتصدر «غوغل» بعد الإعلان عن «طير بينا يا قلبي»
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم

الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم
باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)

باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)
كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!

كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!
مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر المقبل

مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر ...
«باتيلي» الصائم عن الكلام وسط «مولد» الترحيب الدولي

«باتيلي» الصائم عن الكلام وسط «مولد» الترحيب الدولي
«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»

«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»
مترجم سابق بوزارة الخارجية يروي تفاصيل احتجازه في سجن سري بطرابلس

مترجم سابق بوزارة الخارجية يروي تفاصيل احتجازه في سجن سري بطرابلس
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال محامٍ فرنسي-فلسطيني لثلاثة أشهر
الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال محامٍ فرنسي-فلسطيني لثلاثة أشهر
مقتل فلسطيني وإصابة 16 آخرين في عملية للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
مقتل فلسطيني وإصابة 16 آخرين في عملية للجيش الإسرائيلي بالضفة ...
مقتل 8 جنود و6 من عناصر تنظيم القاعدة بهجوم جنوب اليمن
مقتل 8 جنود و6 من عناصر تنظيم القاعدة بهجوم جنوب اليمن
ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا
ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى ...
سورية تصادر كميات من حبوب «كبتاغون» مصنعة على شكل صحون فخارية (صور)
سورية تصادر كميات من حبوب «كبتاغون» مصنعة على شكل صحون فخارية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب ......
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل ......
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد...
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب...
ضحايا جراء هجوم لحركة الشباب على فندق في مقديشو
ضحايا جراء هجوم لحركة الشباب على فندق في مقديشو...
المزيد
عون: «توتال» يمكن أن تساعد في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
عون: «توتال» يمكن أن تساعد في ترسيم الحدود البحرية مع ......
وثائق قانونية تكشف أسباب سجن ناشطة سعودية على «تويتر»
وثائق قانونية تكشف أسباب سجن ناشطة سعودية على «تويتر»...
وفاة فهد الرجعان أحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت
وفاة فهد الرجعان أحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت...
سورية تصادر كميات من حبوب «كبتاغون» مصنعة على شكل صحون فخارية (صور)
سورية تصادر كميات من حبوب «كبتاغون» مصنعة على شكل صحون ......
ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا
ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط