Atwasat

وثائق قانونية تكشف أسباب سجن ناشطة سعودية على «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 07:44 مساء
وثائق قانونية تكشف أسباب سجن ناشطة سعودية على «تويتر»
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. (الإنترنت)
alwasat radio

أظهرت وثائق قانونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، أن المواطنة السعودية التي حكم عليها بالسجن 45 عامًا لاستخدامها موقع «تويتر»، دينت بتهمة «الطعن» في عدالة ملك وولي عهد المملكة.

وصدر الحكم القاسي الشهر الماضي وأثار تنديدًا دوليًا، بعد أقل من شهر على تعبير الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال زيارته إلى السعودية في منتصف يوليو التي أثارت جدلًا. وحصلت «فرانس برس» على نسخة من صك الحكم الصادر في حق السعودية نورة القحطاني من مؤسسة الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون) ومقرها في واشنطن والتي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي. ولم يتسن لـ«فرانس برس» التحقق منها من مصدر مستقل كما لم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية على الفور.

وحوكمت القحطاني البالغة حوالي 50 عاما وأم لخمسة أبناء وتعاني من مرض السكري بحسب أوراق القضية، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بعد توقيفها في الرابع من يوليو 2021. وهي ليست ناشطة معروفة ويتابع حسابها المذكور في أوراق القضية نحو 600 شخص فقط، ومن غير المعروف كيف لفتت انتباه الاجهزة الأمنية السعودية.

وتشير أوراق القضية المؤرخة في 9 أغسطس الفائت إلى إصدار محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض حكما بسجن القحطاني لمدة 45 عاما «لاستخدامها الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالطعن في ديانة وعدالة الملك وولي العهد» الحاكم الفعلي للسعودية الأمير محمد بن سلمان. كذلك، دانتها بتهمة «التحريض على المشاركة في أنشطة من يسعى إلى الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة ونشرها تغريدات كاذبة ومغرضة والإساءة لرموز الدولة ومسؤوليها والمطالبة بإطلاق موقوفين على ذمة قضايا أمنية»، دون أن تقدم تفاصيل.

عقوبة أشد ضد الناشطة السعودية
وقررت المحكمة منعها من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن، وهو إجراء عقابي تتخذه السلطات السعودية ضد معظم المدانين في قضايا حقوقية. وكانت المحكمة تنظر في استئناف من النيابة ومحاميها في حكم صدر في حقها في فبراير 2022 يقضي بسجنها ست سنوات ونصف السنة مع منع من السفر لمدة مماثلة. ورأت النيابة العامة في طعنها أن الحكم بالسجن ست سنوات ونصف السنة «قليل بالنظر إلى جرائمها التي تستحق عقوبة أشد».

من جهته، قال محاميها في معرض طعنه بالحكم الأول بحسب صك الحكم إن موكلته «ليس لديها سوابق جنائية وهي الآن تائبة ونادمة على ما بدر منها من تغريدات». كذلك، أكد أن الجرائم المنسوبة إليها «لم تخرج عن برنامج التواصل الاجتماعي تويتر سواء بالتغريد أو مشاركة التغريدات أو التعليق عليها»، مشيرا إلى أنه «لم يكن الغرض منها هو تنفيذ جريمة إرهابية وأنه لا يوجد ما يفيد تواصلها مع أي كيان إرهابي أو انضمامها لجماعة إرهابية».

موجة من الخوف في السعودية
ويضم حساب القحطاني على «تويتر»، المذكور في أوراق القضية، منشورات تنتقد الحكومة ودعوات للاحتجاج ضد الحكومة السعودية خلال يوم عرفة العام الماضي، قبل أن يتوقف عن التغريد في 4 يوليو. ووضع الحساب خلفية ووسم تقول «شارك في احتجاج يوم عرفة 7/19» من العام 2021. كذلك، أعادت تغريدات تحذر من محاولات السلطات توقيف من يقفون خلف هذه الدعوات. ولم تحدث احتجاجات فعلية في السعودية في هذا التاريخ.

ويأتي الحكم الجديد بعد أسابيع قليلة من الحكم بسجن طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب (34 عاما) لإدانتها في الاستئناف بتهم «تقديم الإعانة» لمعارضين يسعون «لزعزعة استقرار الدولة» بسبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع تويتر.

وكثّفت السعودية من حملتها ضد النشطاء بعد أسابيع من لقاء بايدن بولي العهد السعودي في جدة في السعودية. ومثلت الخطوة تراجعا لبايدن الذي كان وعد خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة إلى دولة «منبوذة» على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018 وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

واعتبر عبدالله العودة مدير الأبحاث في مؤسسة داون أن الحكم ضد القحطاني «بات الآن جزءا من النمط» السائد في السعودية، بعد زيارة بايدن للمملكة. وأفاد العودة وكالة «فرانس برس» أن «استهداف الناس العاديين يهدف إلى إرسال موجة من الخوف إلى السكان المحليين والجمهور السعودي للامتناع حتى عن انتقاد الحكومة السعودية عبر حسابات تويتر مجهولة المصدر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا

من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا
التضخم يهدد بإصابة آلاف الأطفال في كمبوديا بسوء التغذية

التضخم يهدد بإصابة آلاف الأطفال في كمبوديا بسوء التغذية
سباق مع الزمن للعثور على ناجين بعد مقتل العشرات في زلزال الصين

سباق مع الزمن للعثور على ناجين بعد مقتل العشرات في زلزال الصين
ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا

ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا
مانشستر سيتي بكبار نجومه ضيفا مهما على إشبيلية ضمن معارك دوري الأبطال.. الثلاثاء

مانشستر سيتي بكبار نجومه ضيفا مهما على إشبيلية ضمن معارك دوري الأبطال.. الثلاثاء
بـ158 مليار يورو.. روسيا تحصد مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود

بـ158 مليار يورو.. روسيا تحصد مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود
عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا

عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا
خلال اجتماع مع الملكة.. ليز تراس تتسلم رسميا رئاسة وزراء بريطانيا

خلال اجتماع مع الملكة.. ليز تراس تتسلم رسميا رئاسة وزراء بريطانيا
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل

«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل
أنشيلوتي يحذر ريال مدريد قبل بداية الدفاع عن اللقب في دوري الأبطال

أنشيلوتي يحذر ريال مدريد قبل بداية الدفاع عن اللقب في دوري الأبطال
ريم مصطفى تتصدر «غوغل» بعد الإعلان عن «طير بينا يا قلبي»

ريم مصطفى تتصدر «غوغل» بعد الإعلان عن «طير بينا يا قلبي»
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم

الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم
باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)

باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)
كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!

كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!
مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر المقبل

مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر ...
«باتيلي» الصائم عن الكلام وسط «مولد» الترحيب الدولي

«باتيلي» الصائم عن الكلام وسط «مولد» الترحيب الدولي
«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»

«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»
مترجم سابق بوزارة الخارجية يروي تفاصيل احتجازه في سجن سري بطرابلس

مترجم سابق بوزارة الخارجية يروي تفاصيل احتجازه في سجن سري بطرابلس
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال محامٍ فرنسي-فلسطيني لثلاثة أشهر
الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال محامٍ فرنسي-فلسطيني لثلاثة أشهر
مقتل فلسطيني وإصابة 16 آخرين في عملية للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
مقتل فلسطيني وإصابة 16 آخرين في عملية للجيش الإسرائيلي بالضفة ...
مقتل 8 جنود و6 من عناصر تنظيم القاعدة بهجوم جنوب اليمن
مقتل 8 جنود و6 من عناصر تنظيم القاعدة بهجوم جنوب اليمن
ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا
ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى ...
سورية تصادر كميات من حبوب «كبتاغون» مصنعة على شكل صحون فخارية (صور)
سورية تصادر كميات من حبوب «كبتاغون» مصنعة على شكل صحون فخارية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب ......
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل ......
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد...
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب...
ضحايا جراء هجوم لحركة الشباب على فندق في مقديشو
ضحايا جراء هجوم لحركة الشباب على فندق في مقديشو...
المزيد
عون: «توتال» يمكن أن تساعد في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
عون: «توتال» يمكن أن تساعد في ترسيم الحدود البحرية مع ......
وثائق قانونية تكشف أسباب سجن ناشطة سعودية على «تويتر»
وثائق قانونية تكشف أسباب سجن ناشطة سعودية على «تويتر»...
وفاة فهد الرجعان أحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت
وفاة فهد الرجعان أحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت...
سورية تصادر كميات من حبوب «كبتاغون» مصنعة على شكل صحون فخارية (صور)
سورية تصادر كميات من حبوب «كبتاغون» مصنعة على شكل صحون ......
ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا
ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط