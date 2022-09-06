وفاة فهد الرجعان أحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وسائل إعلام كويتية إن فهد الرجعان، المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت، تُوفي اليوم الثلاثاء في لندن التي يقيم فيها منذ سنوات، حسب وكالة «رويترز».

والرجعان، البالغ من العمر نحو 73 عامًا، متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تستثمر أموال أصحاب معاشات التقاعد في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال.

وفي 2016، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بسجن الرجعان 10 سنوات غيابيا لوجوده خارج الكويت حيث جرى تعميم الحكم على الشرطة الدولية (الانتربول).

الشرطة البريطانية أوقفت الرجعان في العام 2017

وفي 2017، ألقت شرطة لندن القبض عليه بناء على طلب كويتي، لكن عملية تسليمه للكويت لم تجر.

وفي 2019، أعلنت الكويت أن المحكمة الإنجليزية العليا في لندن أصدرت حكما بفرض حجز بمبلغ 847 مليون دولار على أصول الرجعان وإلزامه بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم.