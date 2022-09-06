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مقتل فلسطيني وإصابة 16 آخرين في عملية للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 08:03 صباحا
مقتل فلسطيني وإصابة 16 آخرين في عملية للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
جنود إسرائيليون خلال مواجهات مع فلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، 29 مايو 2022. (ا ف ب)
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قُتل فلسطيني وأُصيب 16 آخرون في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء في جنين بالضفة الغربية المحتلة، تهدف إلى هدم منزل منفذ هجوم دامٍ في الربيع الماضي في تل أبيب، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في رسالة مقتضبة للصحافة إن «حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين فجر اليوم: شهيد 29 عاما و16 إصابة بالرصاص والشظايا أدخلت للمستشفيات»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن الجيش الإسرائيلي ليلا أنه ينفذ عملية في جنين لهدم منزل منفذ هجوم أسفر عن ثلاثة قتلى في السابع من أبريل الماضي في تل أبيب.

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