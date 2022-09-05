الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال محامٍ فرنسي-فلسطيني لثلاثة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، الاعتقال الإداري بحق المحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح الحموري لثلاثة أشهر إضافية، على ما أكدت منظمة حقوقية.

ويقبع الحموري (37 عامًا) في السجن منذ مارس الماضي رهن الاعتقال الإداري دون تهمة. والاعتقال الإداري إجراء مثير للجدل يسمح للدولة العبرية بسجن أشخاص من دون تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق «فرانس برس».

وأكدت مؤسسة «الضمير» لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان، التي يعمل بها الحموري الإثنين، تمديد اعتقاله واعتبرته «جزءًا من حملة مضايقة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان من الفلسطينيين». وأضافت: «هذا القرار السياسي الجديد الجائر يدل على إصرار السلطات الإسرائيلية على استهداف صلاح، والضعف الواضح للتحرك الدبلوماسي الفرنسي على وجه الخصوص».

وكانت الخارجية الفرنسية طالبت أخيرًا بالإفراج عن الحموري لكي «يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويعيش، وبأن تحصل زوجته وأطفاله على الحق في لم شمل العائلة».

فرنسا تمارس «الضغط» على الدولة العبرية

وفي يوليو الماضي، طالب الحموري من مركز اعتقاله في سجن «عوفر» الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«الضغط» على الدولة العبرية لإطلاقه. وقارن الحموري في رسالة بعث بها سجن «عوفر» بسجن «الباستيل» وذلك بالتزامن مع العيد الوطني الفرنسي، مطالبًا الدولة الفرنسية بمساعدته.

وتتهم إسرائيل الحموري بأنه ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تهمة لطالما نفاها. والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة ذات خلفية ماركسية تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي «إرهابية».

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كما يتهم الاحتلال الإسرائيلي منظمات غير حكومية فلسطينية مثل مؤسسة «الضمير» التي يعمل فيها الحموري بأن لها صلات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو ما تنفيه هذه المنظمات أيضًا.

وسبق للحموري أن أمضى أحكامًا لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية. وقد سُجن بين العامين 2005 و2011 بعدما دانته محكمة إسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب «شاس» الديني المتشدد، الحاخام عوفاديا يوسف.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق سبع جمعيات أهلية فلسطينية

وكانت جماعات حقوقية فلسطينية أكدت السنة الفائتة أن الحموري واحد من ستة فلسطينيين استُهدفت هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس المثير للجدل «بيغاسوس» الذي تطوره مجموعة «إن إس أو» الإسرائيلية.

والشهر المنصرم أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي سبع جمعيات أهلية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على أثر تصنيفها على أنها «منظمات إرهابية»، ومن بينها مؤسسة «الضمير» التي يعمل فيها الحموري.

وأشارت معطيات لمركز الدفاع عن الفرد «هموكيد» الإسرائيلي إلى وجود 743 أسيرًا يقبعون رهن الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.