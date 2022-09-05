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السودان: 23 قتيلا في اشتباكات قبلية بين «الهوسا» و«الفونج» بالنيل الأزرق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 05:07 مساء
السودان: 23 قتيلا في اشتباكات قبلية بين «الهوسا» و«الفونج» بالنيل الأزرق
احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم. (الإنترنت)
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قالت هيئة «إنقاذ الطفولة» الخيرية إن 23 شخصًا على الأقل قُتلوا وأُصيب 44 آخرون في أعمال عنف اندلعت في ولاية النيل الأزرق بالسودان في بداية الشهر.

وقالت الهيئة، في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، إن الاشتباكات القبلية بدأت بحسب السلطات في الأول من سبتمبر، مما أعاد إشعال فتيل العنف الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 182 شخصًا في يوليو ، بحسب «رويترز».

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ونزح أكثر من 37 ألفًا في تلك الاشتباكات بين قبيلتي «الهوسا» و«الفونج».

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