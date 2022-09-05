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السفير أحمد أبو زيد ناطقا رسميا باسم وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 04:36 مساء
السفير أحمد أبو زيد ناطقا رسميا باسم وزارة الخارجية المصرية
السفير أحمد أبو زيد ناطقًا رسميًا باسم وزارة الخارجية. (الإنترنت)
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أصدر وزير الخارجية المصري سامح شكري، قرارًا بتعيين السفير أحمد أبو زيد ناطقًا رسميًا باسم وزارة الخارجية ومديرًا لإدارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفًا للسفير أحمد حافــظ الذي سبق صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيــرًا لدى كنـدا، حيث سيتوجّه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى العاصمة الكندية لتولي مهام منصبه الجديد، بعدما أمضى نحو أربعة أعوام متحدثًا باسم وزارة الخارجية.

وكان السفير أحمد أبو زيد، الناطق الرسمي الجديد، قد عاد أخيرًا إلى القاهرة عقب انتهاء مهمته كسفير لجمهورية مصر العربية لدى كندا، بحسب بيان على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.

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وتجدر الإشارة إلى أن أبو زيد قد شغل في السابق منصب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، وعمل مستشارًا بسفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك والقنصلية العامة لمصر في سان فرانسيسكو بالساحل الغربي للولايات المتحدة، فضلًا عن خدمته الممتدة لأكثر من ١٠ سنوات بمكتب وزير الخارجية.

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