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لبنان: الوسيط الأميركي في المحادثات البحرية يصل بيروت الأسبوع الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 09:17 مساء
لبنان: الوسيط الأميركي في المحادثات البحرية يصل بيروت الأسبوع الجاري
الوسيط الأميركي لحل النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين خلال لقاء الرئيس اللبناني. (الإنترنت)
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قال بيان صادر عن القصر الرئاسي في لبنان، إن الوسيط الأميركي لحل النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل،  آموس هوكشتاين، سيصل بيروت في نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف البيان أن هوكشتاين سيزور لبنان لمتابعة المناقشات مع الجانب اللبناني في ملف ترسيم الحدود البحرية، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وامتنعت سفارة الولايات المتحدة في بيروت عن التعليق، وفق «رويترز».

وكان آخر زيارة لهوكشتاين إلى بيروت في أواخر يوليو  لإجراء مناقشات مع مسؤولين لبنانيين.

 حل يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز 
وفي ذلك الوقت،‭‭ ‬‬قال مسؤول إسرائيلي شريطة عدم الكشف عن هويته إن هوكشتاين سيقدم اقتراحًا إسرائيليًا جديدًا «يتضمن حلًا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل».

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وقال مسؤول لبناني إن الاقتراح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية تتجاوز الخط 23، وهو خط بحري كان في الأصل مطلب لبنان خلال المفاوضات.

 العودة إلى المنطقة لإجراء الترتيب النهائي
وأبلغ هوكشتاين محطة «إل.بي.سي.آي» المحلية بعد الزيارة بأنه يتوقع أن يمضي التنقيب قدمًا في المنطقة بمجرد أن يكون لدى الشركات المعنية «اليقين القانوني والدبلوماسي» الذي سينتج عن الاتفاق.

وقال هوكشتاين «ما زلت متفائلًا بأننا نستطيع إحراز تقدم مستمر كما فعلنا على مدى الأسابيع العديدة الماضية وأتطلع إلى التمكن من العودة إلى المنطقة لإجراء الترتيب النهائي».

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