السيسي ووزير الخارجية السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بحضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والسفير السعودي لدى القاهرة، السفير أسامة نقلي.

وقال الناطق الرسمي للرئاسة المصرية في بيان، إن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عمق العلاقات التاريخية

ونقل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان.

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وأكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الصُّعد، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.