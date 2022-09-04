حصيلة جديدة لضحايا الفيضانات في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة الفيضانات الناجمة عن السيول في السودان إلى 112 قتيلًا، كما دمرت عشرات آلاف المنازل جراء هذه الفيضانات.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني في السودان إن «عدد الوفيات بسبب السيول بلغ 112 إضافة الى 115 إصابة». وأضاف المسؤول السوداني أن الفيضانات تسببت في انهيار أكثر من 34 ألف منزل، وفق «فرانس برس».

وتهطل أمطار غزيرة عادة في السودان بين شهري مايو وأكتوبر، ما يؤدي إلى الإضرار بالمنازل والبنية الأساسية والمحاصيل. وأعلن السودان الأسبوع الماضي حال الطوارئ في ست ولايات بسبب الفيضانات.

سقوط 79 قتيلًا بسبب الفيضانات

وكانت السلطات السودانية أعلنت سقوط 79 قتيلًا بسبب الفيضانات في أغسطس الماضي. وقالت الأمم المتحدة، نقلا عن البيانات الحكومية قبل أسبوع إن 226 ألف شخص تأثروا بالفيضانات في السودان.

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وكانت أكثر المناطق تضررا ولايات القضارف وكسلا وشمال وجنوب كردفان إضافة الى إقليم دارفور، وفقًا للأمم المتحدة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن السيول والفيضانات الناجمة عنها يمكن أن تؤثر على 460 ألف شخص، وهو رقم أعلى من المتوسط السنوي للمتضررين الذي بلغ 388 ألفًا بين العامين 2017 و2021.