5 جرحى في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

جرح خمسة أشخاص، الأحد، في هجوم بالرصاص على حافلة إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، كما أكد مسعفون.

وقال أحد المسعفين في خدمة «نجمة داوود الحمراء»: «رأينا ضحيتين بطلقات نارية. كانا خارج الحافلة وكان مسعفون (عسكريون إسرائيليون)، وآخرون يقدمون لهم العلاج في الموقع» في غور الأردن، بحسب وكالة «فرانس برس».

وذكرت خدمة الإسعاف والطوارئ، أن ثلاثة أشخاص آخرين أُصيبوا بتناثر زجاج، وجرى نقلهم برًا إلى أحد المستشفيات، كما نقل الجريحان الآخران جوُا إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا الساحلية لتلقي العلاج.

وغور الأردن أو وادي الأردن، شريط من الأراضي الاستراتيجية الحدودية يمتد من بحيرة طبرية، وحتى البحر الميت، يمثل 30% من مساحة الضفة الغربية، وهو يقع بشكل أساسي في المنطقة المصنفة «سي» أو «جيم» من أراضي الضفة الغربية، التي تخضع لسيطرة كاملة لإسرائيل التي تخطط لضمها.

الاحتلال يعتقل منفذ الهجوم

وأظهرت صورة نشرتها نقابة سائقي الحافلات الزجاج الأمامي للحافلة وقد تهشم بفعل الرصاص.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن قوات الأمن «طاردت المشتبه بهم في الهجوم على الفور وتم اعتقالهم».

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وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحاكمة في قطاع غزة، أنها «تبارك عملية الأغوار البطولية»، مؤكدة أن «مقاومة شعبنا ممتدة وعصية على الكسر».

ومنتصف الشهر الماضي، أُصيب ثمانية أشخاص، بينهم أميركيون، بجروح في إطلاق نار استهدف حافلة في القدس الشرقية المحتلة، واعتقل المنفذ بعد مطاردة استغرقت عدة ساعات.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية في العام 1967.