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سقوط مروحية عسكرية في حماة السورية ومقتل طاقمها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 09:02 صباحا
سقوط مروحية عسكرية في حماة السورية ومقتل طاقمها
سحب الدخان تتصاعد في موقع سقوط المروحية بمدينة حماة السورية، 4 سبتمبر 2022. (فيسبوك)
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نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية، اليوم الأحد، عن مصدر عسكري قوله إن مروحية تابعة للجيش سقطت شمال شرق مدينة حماة خلال مهمة تدريبية نتيجة عطل فني؛ مما أدى إلى مقتل طاقمها، وفق وكالة «رويترز».

إلى ذلك قال نشطاء إن طائرة مروحية سقطت صباح اليوم الأحد في منطقة دوار الأربعين في حماة، ولا أنباء عن إصابات، ولم يتسن التأكد من صحة هذه الأنباء من مصدر رسمي.

سوريا تطالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية 
من جهة أخرى، جددت سورية مطالبتها مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية باعتبارها خرقًا للسيادة وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وحمَّلت وزارة الخارجية السورية، في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، الاحتلال المسؤوليات القانونية والأخلاقية والسياسية والمالية عن استهداف مطاري دمشق وحلب الدوليين بشكل متعمد، وعن تعريض المرافق المدنية للتهديد والتخريب، وحياة المدنيين للخطر.

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