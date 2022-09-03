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«القاعدة» يبث رسالة مصورة لموظف في الأمم المتحدة مخطوف في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 07:50 مساء
«القاعدة» يبث رسالة مصورة لموظف في الأمم المتحدة مخطوف في اليمن
رسالة مصورة بثتها القاعدة في اليمن لموظف الأمم المتحدة المختطف. (الإنترنت)
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بث تنظيم «القاعدة»، السبت، رسالة مسجلة يناشد فيها موظفًا في الأمم المتحدة مخطوفًا في اليمن منذ أكثر من ستة أشهر تلبية مطالب الجماعة لإنقاذ حياته، بحسب ما ذكر موقع «سايت» الذي يرصد الحركات المتطرفة.

وكانت المنظمة الأممية أعلنت في فبراير الماضي، أن خمسة من موظفيها خطفوا في جنوب اليمن الذي تمزقه الحرب وتنشط فيه الجماعات المتطرفة، وبينها جماعة «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»، الفرع المحلي لتنظيم «القاعدة»، وفق «فرانس برس».

وأكد أكام سوفيول أنام الذي عرف عنه بأنه مدير «مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن» في اليمن، أنه خُطف مع زملاء آخرين في 11 فبراير في أبين عندما كانوا في طريقهم إلى عدن، المقر الموقت للحكومة اليمنية، بعد استكمالهم مهمة ميدانية.

 «مشكلة صحية خطيرة»
وتابع في الرسالة، التي نشرها موقع «سايت»، أنه يواجه «مشكلة صحية خطيرة» ويحتاج إلى رعاية صحية عاجلة، مناشدًا الأمم المتحدة تلبية مطالب التنظيم للإفراج عنه، من دون أن تتضح تلك المطالب.

ويشهد اليمن حربًا ضارية منذ 2014 بين الحكومة المدعومة منذ 2015 من تحالف عسكري بقيادة السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة في شمال وغرب البلاد.

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ووفرت الحرب موطئ قدم للجماعات المتطرفة، وبينها تنظيم الدولة الإسلامية، لكن الضربات التي شنها التحالف بقيادة السعودية وكذلك الولايات المتحدة أضعفت هذه الجماعات في السنوات الأخيرة.

 «خطف» اثنين من موظفي منظمة «أطباء بلا حدود» 
وكانت الأمم المتحدة أشارت لدى إعلانها خطف موظفيها الى أنها «على اتصال وثيق بالسلطات لتأمين إطلاقهم»، من دون أن تفصح عن الجهة المسؤولة عن عملية الخطف.

وفي مارس الماضي، قال مصدر حكومي يمني إن «جماعة مسلحة» عمدت إلى «خطف» اثنين من موظفي منظمة «أطباء بلا حدود» في شرق اليمن، بعدما أكدت المنظمة الإنسانية «فقدان الاتصال» بهما.

وتعمل عشرات المنظمات الإغاثية في اليمن لمساعدة ملايين السكان الذي يعانون الجوع والفقر بسبب النزاع الذي أدى إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف وتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.   وتستمر هدنة في اليمن منذ أبريل الماضي بوساطة من المنظمة الأممية.

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