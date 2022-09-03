مصر.. زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب جنوب مرسى مطروح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت، اليوم السبت، هزة أرضية على بعد 135 كيلومترا جنوب شرق مرسى مطروح.

وقالت محطات الشبكة القومية، إن قوة الهزة الأرضية وصلت نحو 3.7 على مقياس ريختر، وكان عمقها 3.02 متر، بحسب بيان للمعهد على صفحته الرسمية بالفيسبوك.

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وأشار المعهد إلى أنه لم يرد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.