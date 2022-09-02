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مئات المتظاهرين في بغداد يطالبون بتغيير النظام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 08:18 مساء
مئات المتظاهرين في بغداد يطالبون بتغيير النظام
متظاهرون في بغداد، 2 سبتمبر 2022، (الإنترنت)
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تظاهر مئات العراقيين الجمعة في بغداد على خلفية أزمة سياسية حادة تهز البلاد، بعد أيام قليلة على مواجهات بين فصائل شيعية أسفرت عن سقوط 30 قتيلا في صفوف أنصار رجل الدين والسياسي مقتدى الصدر.

وحمل المتظاهرون الاعلام العراقية، وطالبوا بهدوء بتغير النظام السياسي على ما أظهرت مشاهد بثها تلفزيون العراقية العام، حسب وكالة «فرانس برس».

ولا يزال العراق من دون رئيس للوزراء وحكومة منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر العام 2021، إذ أن الأقطاب السياسية الشيعية في البلاد تعجز عن الاتفاق على اسم مرشح للمنصب.

وهتف المتظاهرون في ساحة النسور في بغداد «الشعب يريد إسقاط النظام». ويصب المتظاهرون جام غضبهم على النظام السياسي الذي يشل بنظرهم العراق الغني بالنفط لكنه يعاني من أزمة اجتماعية - اقتصادية.

وهتف البعض «إيران لن تحكم العراق» رافضين «تدخلات» طهران في الشؤون العراقية. ويقول المحتجون أنهم يؤيدون الحركة الاحتجاجية التي عرفها العراق في أكتوبر 2019 عندما نزل آلاف العراقيين إلى الشوارع للتنديد بـ«فساد» الطبقة الحاكمة وهيمنة إيران.

تظاهرة بعد مواجهات مسلحة
وقد تراجعت هذه الحركة الاحتجاجية إلا انها لا تزال تنظم تظاهرات متفرقة في بغداد. وأتت تظاهرة الجمعة على خلفية توتر شديد.

ففي مطلع الأسبوع وقعت مواجهات مسلحة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد بين مؤيدين لمقتدى الصدر من جهة والجيش والحشد الشعبي من جهة أخرى ما أسفر عن سقوط 30 قتيلا في صفوف التيار الصدري.

وكان مؤيدو رجل الدين الشيعي اقتحموا هذه المنطقة التي تضم سفارات ووزارات بعدما أعلن مقتدى الصدر انسحابه النهائي من السياسة.

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