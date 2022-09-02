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مقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 05:15 مساء
مقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال أثناء محاولته طعن جندي إسرائيلي بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» عن وزارة الصحة الفلسطينية أنها «تبلغت رسميا باستشهاد شاب عند مفرق بيت عينون بالخليل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي».

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان «تقدم مهاجم مسلح بسكين باتجاه موقع عسكري للجيش الإسرائيلي كان يضم عددا من جنود الجيش عند (مستوطنة) كريات أربع بالقرب من مدينة الخليل وطعن أحدهم». وأضاف أن جنديا آخر أطلق النار عليه وشل حركته.

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