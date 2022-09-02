Atwasat

الجيش التونسي يعلن القضاء على 3 مسلحين في القصرين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 04:22 مساء
الجيش التونسي يعلن القضاء على 3 مسلحين في القصرين
عنصران من قوات الأمن التونسية في ضاحية أريانة بالعاصمة, 25 يوليو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن الجيش التونسي، الجمعة، القضاء على ثلاثة مقاتلين مسلحين من فصيل موال لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، خلال عملية في منطقة القصرين غرب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إنها تمكنت خلال «عملية ميدانية» مشتركة مع قوات الأمن والحرس صباح الجمعة في مرتفعات جبل السلوم، من «القضاء على ثلاثة إرهابيين تابعين لتنظيم جند الخلافة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن «العمليات جارية لتعقب ما تبقى من العناصر الإرهابية للتنظيم المذكور»، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قوات الجيش والأمن.

- الإعدام لـ16 إرهابيا حاولوا إنشاء إمارة «داعشية» قرب الحدود التونسية - الليبية

من جهتها، أفادت وزارة الداخلية بأن «عمليات التمشيط متواصلة للبحث عن عنصر إرهابي رابع» كان برفقة المجموعة.

وأوضحت الناطقة باسم الوزارة فضيلة خليفي، خلال مؤتمر صحفي، أن العملية جاءت بعد «رصد ومتابعة دقيقة لعناصر ارهابية جرى تعقب نشاطها في المرتفعات الغربية» للبلاد، مؤكدة أن القتلى «عناصر قيادية» وأحدهم «نائب أمير تنظيم جند الخلافة».

منطقة عمليات عسكرية مغلقة
وصنفت السلطات العام 2014 جبل السلوم، وعددا من المرتفعات الأخرى في القصرين «منطقة عمليات عسكرية مغلقة» لمكافحة التنظيمات المسلحة.

وأصيب عنصران من الجيش «بجروح طفيفة» في اشتباك مع مسلحين في جبل السلوم في 12 أغسطس الماضي.

وإضافة إلى «جند الخلافة» الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية، تنشط خلايا موالية لتنظيم القاعدة في جبال ولاية القصرين الحدودية مع الجزائر.

وشهدت تونس بعد ثورة 2011 طفرة في نشاط جماعات مسلحة نفذت هجمات دامية، أسفرت عن مقتل العشرات لا سيما من قوات الأمن والسياح، لكن حدة نشاطها تراجعت منذ العام 2017 إثر عمليات واسعة للقوات المسلحة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الخميس عن تنفيذها «عملية استباقية» في مدينة بن قردان، جنوب البلاد أسفرت عن «حجز 11 بندقية نوع كلاشينكوف و14 مخزن ذخيرة و4400 طلقة»، وذلك إثر «الكشف عن ارتباط نفرين عن عمليات تهريب أسلحة لفائدة تنظيمات إرهابية».

وشهدت بنقردان المحاذية لليبيا، أحد أكبر الهجمات في مارس 2016 استهدفت ثكنة للجيش ومركزين للشرطة والحرس الوطني، وأدت إلى مقتل 13 من قوات الأمن وسبعة مدنيين، بينما قتل ما لا يقل عن 55 مسلحا واعتقل عشرات آخرون، وفق وزارة الداخلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش التونسي يعلن القضاء على 3 مسلحين في القصرين

الجيش التونسي يعلن القضاء على 3 مسلحين في القصرين
حكم بالسجن 10 سنوات على شرطي شارك في الهجوم على «الكابيتول»

حكم بالسجن 10 سنوات على شرطي شارك في الهجوم على «الكابيتول»
بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديمقراطية

بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديمقراطية
«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان

«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان
نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال

نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال
رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»

رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»
«رويترز»: غوتيريس يعتزم تعيين السنغالي باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

«رويترز»: غوتيريس يعتزم تعيين السنغالي باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس

آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس
الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)

الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)
قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية

قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية
هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي

هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي
صدامات جس النبض

صدامات جس النبض
محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25

محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25
صلصة النعناع الهندية

صلصة النعناع الهندية
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟

ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)

التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
ضبط «مارادونا» في بنغازي

ضبط «مارادونا» في بنغازي
الصديق الكبير.. رقم ليبي صعب يستعصي على التغيير منذ العام 2011

الصديق الكبير.. رقم ليبي صعب يستعصي على التغيير منذ العام 2011
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضربات إسرائيلية على مطار حلب وريف دمشق
ضربات إسرائيلية على مطار حلب وريف دمشق
مقتل فلسطينيين اثنين خلال مواجهات في الضفة الغربية ليلا
مقتل فلسطينيين اثنين خلال مواجهات في الضفة الغربية ليلا
«فرانس برس»: 3 قتلى في مواجهات بين فصيلين شيعيين في البصرة
«فرانس برس»: 3 قتلى في مواجهات بين فصيلين شيعيين في البصرة
الأمن التونسي يضبط أسلحة لإرهابيين في بن قردان
الأمن التونسي يضبط أسلحة لإرهابيين في بن قردان
«فرانس برس»: مقتل فلسطينيين برصاص «مسلحين» بالضفة الغربية المحتلة
«فرانس برس»: مقتل فلسطينيين برصاص «مسلحين» بالضفة الغربية المحتلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع ......
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب ......
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل ......
إصابة 7 إسرائيليين في حادث إطلاق نار في القدس
إصابة 7 إسرائيليين في حادث إطلاق نار في القدس...
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد...
المزيد
مقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية...
الجيش التونسي يعلن القضاء على 3 مسلحين في القصرين
الجيش التونسي يعلن القضاء على 3 مسلحين في القصرين...
مجلس الأمن يدين العنف في العراق ويعرب عن قلقه لسقوط قتلى وجرحى
مجلس الأمن يدين العنف في العراق ويعرب عن قلقه لسقوط قتلى ......
«فرانس برس»: مقتل فلسطينيين برصاص «مسلحين» بالضفة الغربية المحتلة
«فرانس برس»: مقتل فلسطينيين برصاص «مسلحين» بالضفة الغربية ......
الأمن التونسي يضبط أسلحة لإرهابيين في بن قردان
الأمن التونسي يضبط أسلحة لإرهابيين في بن قردان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط