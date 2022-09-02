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مجلس الأمن يدين العنف في العراق ويعرب عن قلقه لسقوط قتلى وجرحى

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 11:16 صباحا
مجلس الأمن يدين العنف في العراق ويعرب عن قلقه لسقوط قتلى وجرحى
اجتماع سابق لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)
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دان أعضاء مجلس الأمن، أعمال العنف في أنحاء العراق يومي 29 و30 أغسطس الماضي، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء ما ورد عن سقوط قتلى وجرحى، مشيرين إلى جهود الحكومة العراقية لاستعادة النظام. 

ودعا أعضاء مجلس الأمن، إلى التزام الهدوء وضبط النفس، ورحبوا ببيانات الأطراف التي تدعو الجميع إلى الامتناع عن المزيد من العنف،  وحثوا جميع الأطراف على حل خلافاتهم السياسية سلميا، واحترام سيادة القانون، والحق في التجمع السلمي، والمؤسسات العراقية، وتجنب العنف، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

دعوة للانخراط في حوار سلمي
وحث أعضاء مجلس الأمن، بقوة جميع الأطراف والجهات الفاعلة على الانخراط، دون مزيد من التأخير، في حوار سلمي وبناء للمضي قدما في الإصلاحات ورسم طريق بنّاء للمضي قدماً. 

- العراق: ارتفاع حصيلة الاشتباكات بالرصاص في المنطقة الخضراء ببغداد إلى 12 قتيلا (شاهد)

كانت مصادر طبية وأمنية في العراق، أفادت يوم الثلاثاء الماضي، بسقوط 30 قتيلا ونحو 450 مصابا جراء الاضطرابات الأمنية والاشتباكات المسلحة داخل المنطقة الخضراء الحكومية، وفي محيطها في أعقاب سيطرة أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على مقار الحكومة والاعتصام أمام مبنى البرلمان.

وفي أعقاب ذلك، طالب الصدر أتباعه بالانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء الاعتصام.

من جانبه، دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون.

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