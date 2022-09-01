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«فرانس برس»: مقتل فلسطينيين برصاص «مسلحين» بالضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 10:07 مساء
«فرانس برس»: مقتل فلسطينيين برصاص «مسلحين» بالضفة الغربية المحتلة
شبان فلسطينيون خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. 9 أغسطس 2022. (أ ف ب).
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قتل فلسطينيان فجر الخميس برصاص مسلحين فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينتي البيرة ونابلس بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية.

وكانت مصادر فلسطينية قالت في بادئ الأمر إن القتيلين سقطا برصاص الجيش الإسرائيلي، لكنها عادت وأوضحت أن مصدر الرصاص مسلحون فلسطينيون.

الرواية الفلسطينية
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن «الشاب سامر خالد (25 عاما) من مخيم العين في نابلس استشهد جراء إصابته برصاصة في الرقبة»، بينما «استشهد يزن عفانة (26 عاما) جراء إصابته برصاصة في القلب، وهو من مخيم قلنديا قضاء القدس».

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن خالد قتل خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين خارج نابلس.

وبحسب السلطات المحلية في نابلس، فإن خالد قتل بنيران «مسلحين فلسطينيين« وليس برصاص جنود إسرائيليين. وأضافت أن إطلاق النار جاء بعد «مشادة كلامية» مع فلسطينيين آخرين لم يتم التعرف عليهم. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن عفانة قتل خلال عملية للجيش الإسرائيلي في البيرة قرب رام الله.

وقال مسؤول فلسطيني إن مقتله كان أيضا نتيجة إطلاق نار فلسطيني وليس إسرائيليا.

مداهمة إسرائيلية
وقال الجيش في بيان إنه قام بعمليات اقتحام واعتقالات شملت ستة أشخاص خلال الليل وفي ساعات الصباح في كافة أنحاء الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب بمشاركة قوات من الجيش والأمن العام (شين بيت) وحرس الحدود.

وقال الجيش إنه «خلال عملية (بلاطة) ردت القوات بإطلاق النار بعد تعرضها لإطلاق رصاصة باتجاهها». وأشار إلى أنباء عن «مقتل فلسطينيين أحدهما في مدينة البيرة وآخر في مخيم بلاطة».

وأضاف الجيش «في مدينة البيرة بالقرب من مدينة رام الله حدثت مواجهات خلال العملية العسكرية تضمنت إلقاء الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة على جنودنا الذين ردوا بإجراءات تفريق المتظاهرين».

والثلاثاء، أصيب أربعة فلسطينيين وإسرائيليان في حوادث منفصلة بالقرب من نابلس، كبرى مدن شمال الضفة الغربية والتي كانت مسرحا لأعمال عنف متكررة في الأشهر الأخيرة.

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