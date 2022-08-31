مقتل متظاهر خلال احتجاجات في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط

قتل متظاهر، الأربعاء، أثناء احتجاجات في الخرطوم بعدما أُصيب في رأسه وتعرض للدهس من قبل قوات الأمن، بحسب ما أعلنت لجنة «أطباء السودان المركزية».

وقالت اللجنة في بيان: «ارتقت، قبل قليل، روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس وتعرضه للدهس بعربة تتبع القوات النظامية في مواكب مدينة الخرطوم»، بحسب «فرانس برس».

117 قتيلًا في الاحتجاجات

وبذلك، يرتفع عدد الضحايا من المتظاهرين جراء الاحتجاجات إلى 117 قتيلًا في 25 أكتوبر الماضي، على ما أفادت لجنة الأطباء.

ويعاني السودان، إحدى أفقر دول العالم العربي والغارق في أزماته السياسية والاقتصادية منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير العام 2019، اضطرابات مستمرة منذ انقلاب البرهان.

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ودفع ذلك السودانيين إلى التظاهر بانتظام منذ ذلك الحين، للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، وغالبًا ما تخللت التظاهرات مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.

الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والفوضى الأمنية

وتسببت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والفوضى الأمنية في تصاعد الاشتباكات العرقية في المناطق البعيدة عن العاصمة. ولطالما أصر البرهان على وصف ما حدث بـ«تصحيح» مسار الفترة الانتقالية وأنه لم يكن انقلابًا عسكريًا.

وأخيرًا أعلن البرهان دعمه مبادرة عرفت باسم «نداء أهل السودان» يرعاها الزعيم الديني الصوفي الشهير الطيب الجد ود بدر؛ بهدف إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وغاب عن المؤتمر الذي نظمته المبادرة، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد «قوى الحرية والتغيير» وأعضاء من لجان المقاومة.