Atwasat

مقتل متظاهر خلال احتجاجات في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 08:10 مساء
مقتل متظاهر خلال احتجاجات في الخرطوم
شبان سودانيون يفرون من الغاز الذي اطلقته قوات الامن خلال احتجاجات قرب المطار جنوب العاصمة الخرطوم. (أ ف ب)
alwasat radio

قتل متظاهر، الأربعاء، أثناء احتجاجات في الخرطوم بعدما أُصيب في رأسه وتعرض للدهس من قبل قوات الأمن، بحسب ما أعلنت لجنة «أطباء السودان المركزية».

وقالت اللجنة في بيان: «ارتقت، قبل قليل، روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس وتعرضه للدهس بعربة تتبع القوات النظامية في مواكب مدينة الخرطوم»، بحسب «فرانس برس».

117 قتيلًا  في الاحتجاجات
وبذلك، يرتفع عدد الضحايا من المتظاهرين جراء الاحتجاجات إلى 117 قتيلًا في 25 أكتوبر الماضي، على ما أفادت لجنة الأطباء. 

ويعاني السودان، إحدى أفقر دول العالم العربي والغارق في أزماته السياسية والاقتصادية منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير العام 2019، اضطرابات مستمرة منذ انقلاب البرهان. 

-  بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة
-  100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان

ودفع ذلك السودانيين إلى التظاهر بانتظام منذ ذلك الحين، للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، وغالبًا ما تخللت التظاهرات مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.

 الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والفوضى الأمنية
وتسببت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والفوضى الأمنية في تصاعد الاشتباكات العرقية في المناطق البعيدة عن العاصمة. ولطالما أصر البرهان على وصف ما حدث بـ«تصحيح» مسار الفترة الانتقالية وأنه لم يكن انقلابًا عسكريًا.

وأخيرًا أعلن البرهان دعمه مبادرة عرفت باسم «نداء أهل السودان» يرعاها الزعيم الديني الصوفي الشهير الطيب الجد ود بدر؛ بهدف إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. 

وغاب عن المؤتمر الذي نظمته المبادرة، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد «قوى الحرية والتغيير» وأعضاء من لجان المقاومة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة

بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة
ثورة فبراير وفيكتور هوجو عدو الدولة

ثورة فبراير وفيكتور هوجو عدو الدولة
بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك

بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك
وفاة آخر فرد تابع لمجموعة من السكان الأصليين تُعد منقرضة بالبرازيل

وفاة آخر فرد تابع لمجموعة من السكان الأصليين تُعد منقرضة بالبرازيل
لاعبو ليبيا يواصلون تألقهم في بطولات المضرب بتونس

لاعبو ليبيا يواصلون تألقهم في بطولات المضرب بتونس
بالصور: مسابقة لملكة جمال القطط في طرابلس

بالصور: مسابقة لملكة جمال القطط في طرابلس
«إنتسوغ»: وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط «نورد ستريم»

«إنتسوغ»: وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط «نورد ستريم»
كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟

كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل

السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني

بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني
شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع

شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع
مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!

مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون

أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)

«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)
خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»
الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري

ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
30 قتيلا بالرصاص في اشتباكات بغداد قبل انتهائها اليوم
30 قتيلا بالرصاص في اشتباكات بغداد قبل انتهائها اليوم
الرئيس العراقي: الانتخابات التشريعية المبكرة مخرج للأزمة
الرئيس العراقي: الانتخابات التشريعية المبكرة مخرج للأزمة
الكاظمي يلوح بالاستقالة حال «استمرت الفوضى» في العراق
الكاظمي يلوح بالاستقالة حال «استمرت الفوضى» في العراق
بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة
بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع ......
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب ......
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل ......
إصابة 7 إسرائيليين في حادث إطلاق نار في القدس
إصابة 7 إسرائيليين في حادث إطلاق نار في القدس...
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد...
المزيد
بايدن يدعو إلى «حوار وطني» في العراق خلال مكالمة هاتفية مع الكاظمي
بايدن يدعو إلى «حوار وطني» في العراق خلال مكالمة هاتفية مع ......
مقتل متظاهر خلال احتجاجات في الخرطوم
مقتل متظاهر خلال احتجاجات في الخرطوم...
بالصور: «أكبر محاولة تهريب» للمخدرات.. السعودية تضبط 47 مليون حبة «إمفيتامين» داخل شحنة طحين
بالصور: «أكبر محاولة تهريب» للمخدرات.. السعودية تضبط 47 ......
بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة
بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة...
الكاظمي يلوح بالاستقالة حال «استمرت الفوضى» في العراق
الكاظمي يلوح بالاستقالة حال «استمرت الفوضى» في العراق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط