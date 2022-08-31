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بالصور: «أكبر محاولة تهريب» للمخدرات.. السعودية تضبط 47 مليون حبة «إمفيتامين» داخل شحنة طحين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 06:56 مساء
بالصور: «أكبر محاولة تهريب» للمخدرات.. السعودية تضبط 47 مليون حبة «إمفيتامين» داخل شحنة طحين
السلطات السعودية تضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة. (الإنترنت)
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أعلنت السعودية، الأربعاء، ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة من مادة الإمفيتامين، في ما اعتبرته «أكبر محاولة تهريب في عملية واحدة» لهذا النوع من المخدرات التي تكافح السلطات محاولات تهريبها وتوزيعها منذ سنوات في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تمكنت من ضبط أكثر من «46.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طحين» بعد وصولها إلى «الميناء الجاف في مدينة الرياض ونقلها إلى أحد المستودعات»، بحسب «فرانس برس».

وذكرت أن قوات الأمن ألقت القبض «على المشاركين في تهريبها وعددهم 8 مقيمين، 6 من الجنسية السورية و2 من الجنسية الباكستانية». ولم تكشف السلطات ما إذا كانت هذه الحبوب مخدر الكبتاغون المؤلّف من أحد أنواع الأمفيتامينات ولا البلد مصدر الحبوب المضبوطة. 

كمية المواد المخدرة التي ضبطت الأكبر من نوعها 
وأوضح الناطق الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في تصريحات نقلتها «واس» أن «كمية المواد المخدرة التي ضبطت في هذه العملية، تعد الأكبر من نوعها التي تجري محاولة تهريبها إلى المملكة في عملية واحدة».

وفي يوليو الفائت، أعلنت السعودية ضبط ما يقرب من 15 مليون حبة من الكبتاغون وردت «إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي» في غرب البلاد وكانت «مخبأة في إرسالية عبارة عن آلة لصناعة الكتل الخرسانية».

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الكبتاغون أساسًا هو التسمية التجارية لعقار نال براءة اختراع في ألمانيا في أوائل الستينيات من القرن الماضي، مؤلّف من أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة ويدعى فينيثلين، مخصّص لعلاج اضطرابي نقص الانتباه والأرق من بين حالات أخرى.

وجرى حظر استخدام العقار لاحقًا ليتحوّل مخدرًا يجري إنتاجه واستهلاكه بشكل شبه حصري في منطقة الشرق الأوسط. وهو ينتج بشكل أساسي في سورية ويجري نقله إلى الأسواق في الخليج.

إحدى كبريات أسواق الكبتاغون في الشرق الأوسط
وتعتبر المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، إحدى كبريات أسواق الكبتاغون في الشرق الأوسط. وتعلن المملكة بانتظام عن مضبوطات حبوب الكبتاغون التي تأتي بشكل أساسي من سوريا ولبنان عبر شحنات، لا سيما الفواكه والخضر. وقالت الجمارك إنها ضبطت 119 مليون حبة العام الماضي.

وأفاد تقرير أعده معهد «نيو لاينز» للأبحاث الذي يتخذ من واشنطن مقرًا في أبريل أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدّرة توسّعت الى حد كبير في الشرق الأوسط خلال العام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار.

والثلاثاء، أعلن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري أن السلطات السعودية ضبطت 700 مليون من الحبوب المخدرة مصدرها لبنان منذ العام 2015.

السلطات السعودية تضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة. (الإنترنت)
السلطات السعودية تضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة. (الإنترنت)
السلطات السعودية تضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة. (الإنترنت)
السلطات السعودية تضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة. (الإنترنت)
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