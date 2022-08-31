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بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 04:43 مساء
بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة
الصحفي السوداني عبدالمنعم أبوإدريس يتلقى التهاني بانتخابه على رأس نقابة الصحفيين الجديدة. (أ ف ب)
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بعد ثلاثة عقود على حلّ النقابات المستقلة في السودان، أنشأ الصحفيون السودانيون نقابة مستقلة لدعم حرية التعبير التي اكتسبوها عقب الإطاحة بنظام عمر البشير في العام 2019، ولو أنها تراجعت بعد ذلك بسبب الانقلاب العسكري الذي حدث العام الماضي.

وشُكلّت النقابة عبر انتخابات شارك فيها 1314 صحفيًا في البلاد وخارجها، وهي الأولى منذ أن حلّ البشير النقابات عقب استيلائه على السلطة في العام 1989، وفق «فرانس برس».

عبدالمنعم أبوإدريس نقيبا للصحفيين
ويقول محمد عبد العزيز العضو في النقابة الجديدة «إنها خطوة كبيرة من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي يطمح إليها الشعب السوداني».

وأسفرت الانتخابات التي جرت السبت الماضي عن فوز عبدالمنعم أبوإدريس علي، الصحفي في وكالة «فرانس برس»، برئاسة مجلس النقابة المؤلف من 39 عضوًا.

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ورحّبت منظمة «مراسلون بلا حدود» التي تضع السودان في المرتبة 151 من ضمن 180 دولة في تقريرها حول حرية الصحافة عن العام 2022، بالخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، كما أشادت المجموعات التي تناصر الديمقراطية في البلاد بما جرى.

وقالت هند حلمي، أستاذة الإعلام في جامعة الخرطوم، أكبر وأقدم الجامعات السودانية، «إبّان حكم البشير،جرى تكميم حرية الإعلام»، مضيفة «التحدي الكبير الذي تواجهه النقابة يكمن في أن جيلًا كاملًا من الصحفيين نشأ خلال هذه الحقبة».

 احتجاجات شعبية تطيح بالبشير 
وقلصت مساحة حرية الصحافة خلال حكم البشير الذي أطيح به عقب احتجاجات شعبية امتدت أشهر. وأثناء حكمه، كان الصحفيون يتعرضون للتهجّم ومصادرة الصحف المطبوعة التي تنشر مقالات تنتقد سياسته.

بعد سقوطه، انطلقت حرية التعبير، واعتاد الناس مشاهدة أشخاص في محطات التلفزيونات المحلية يطالبون بالحكم المدني. كما نشرت مقالات تحمل الشعارات الاحتجاجية التي استخدمها المتظاهرون ضد البشير «حرية، سلام، وعدالة».

وتعهّد الحكم الانتقالي الهش الذي تألف من عسكر ومدنيين وبدأ في أغسطس 2019 بالخروج من عهود الرقابة على الإعلام والقمع والانتهاكات. وخلال الفترة الانتقالية، تراجع استهداف الصحفيين وصار بإمكانهم انتقاد سياسات الحكومة على محطات التلفزة ونشر مقالات ضد أداء الحكومة.

 إنجاز «لا يمكن انتزاعه»
وقالت منظمة «صحفيون بلا حدود» في تقريرها للعام 2020 «بتنصيب الحكم الانتقالي، انتهى الاضطهاد ضد الصحفيين والإعلام الذي كان يمارسه النظام السابق».

لكن النقابة الجديدة تعرضت رغم كل شيء، لتهجّم من اتحاد الصحفيين الذي كان مواليًا للبشير وجرى تشكيله أثناء حكمه. وقال الاتحاد في بيان إن النقابة الجديدة شُكّلت بطريقة «غير قانونية وبعمل سياسي». وتحدث عن «شبهات في تمويلها» وعن وقوف «كوادر سياسية وراءها».

وأكد عبدالعزيز أن النقابة أنشئت بموجب ميثاق منظمة العمل الدولية الذي صادقت عليه الحكومة الانتقالية في مارس 2021. وأضاف «الهجوم كان متوقعا من مجموعات كانت لديها مصالح مع النظام على مدى عقود، وتشعر بتهديد، لكن النقابة ستواصل تمثيل الصحفيين وطموحاتهم».

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