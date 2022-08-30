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الرئيس العراقي: الانتخابات التشريعية المبكرة مخرج للأزمة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 08:23 مساء
الرئيس العراقي: الانتخابات التشريعية المبكرة مخرج للأزمة
الرئيس العراقي برهم صالح (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة «يمثل مخرجاً للأزمة» في بلاده التي شهدت اشتباكات دامية بين أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وفصائل موالية لإيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال صالح في خطاب متلفز بعد ساعات من انتهاء المواجهات التي خلفت 30 قتيلاً في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية، إن «إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للأزمة الخانقة في البلاد عوضًا من السجال السياسي أو التصادم والتناحر»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومنذ أمس الإثنين شهدت المنطقة الخضراء في بغداد مواجهات دامية بين أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وفصائل موالية لإيران والقوى الأمنية، والتي خلفت 30 قتيلاً و570 مصابا من من أنصار الصدر.

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