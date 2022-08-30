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30 قتيلا بالرصاص في اشتباكات بغداد قبل انتهائها اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 05:53 مساء
30 قتيلا بالرصاص في اشتباكات بغداد قبل انتهائها اليوم
جانب من تظاهرة لأنصار مقتدى الصدر في العراق (أرشيفية: الإنترنت)
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 قُتل ثلاثون من أنصار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بالرصاص في الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين فصائل موالية لإيران والقوى الأمنية في بغداد، بحسب حصيلة جديدة أدلى بها مصدر طبي، وذلك قبل أن تنتهي هذه المواجهات الثلاثاء.


كذلك، أصيب 570 من أنصار الصدر خلال الاشتباكات التي استمرت 24 ساعة وانتهت بعدما أمهل الصدر أنصاره ستين دقيقة لوقف كل الاحتجاجات، منددًا باستخدامهم العنف، وفق وكالة «فرانس برس».

انسحاب أنصار الصدر
وانسحب أنصار الصدر الثلاثاء من المنطقة الخضراء في بغداد بعد أن أمهلهم زعيمهم ستين دقيقة لوقف كل الاحتجاجات، مندّدا باستخدامهم العنف. وفور بدء الانسحاب، أعلن الجيش رفع حظر التجوّل الذي أعلنه الاثنين في البلاد الغارقة في أزمة حادة سياسية واقتصادية منذ الانتخابات النيابية التي جرت في 21 أكتوبر 2021.

بدأت المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية الاثنين بعد نزول أنصار الصدر الى الشوارع غاضبين، إثر إعلانه اعتزاله السياسة "نهائيا". وتلت ذلك فوضى عارمة تطورت الى اشتباكات. وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده في النجف «إذا لم ينسحب كل أعضاء التيار الصدري خلال ستين دقيقة من كل مكان، حتى من الاعتصام، أنا أبرأ منهم ... بغض النظر من كان البادىء أمس، أمشي مطأطأ الرأس وأعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدثK.

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