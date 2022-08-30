30 قتيلا بالرصاص في اشتباكات بغداد قبل انتهائها اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل ثلاثون من أنصار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بالرصاص في الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين فصائل موالية لإيران والقوى الأمنية في بغداد، بحسب حصيلة جديدة أدلى بها مصدر طبي، وذلك قبل أن تنتهي هذه المواجهات الثلاثاء.



كذلك، أصيب 570 من أنصار الصدر خلال الاشتباكات التي استمرت 24 ساعة وانتهت بعدما أمهل الصدر أنصاره ستين دقيقة لوقف كل الاحتجاجات، منددًا باستخدامهم العنف، وفق وكالة «فرانس برس».