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السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 05:44 مساء
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
العلم السعودي، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قضت محكمة استئناف سعودية بسجن امرأة سعودية لمدة 45 عاما دينت بـ«الإخلال بالنظام العام» بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أسابيع من حكم بسجن ناشطة أخرى 34 عاما على خلفية تغريدات، على ما أفادت منظمة حقوقية أطلعت على أوراق القضية، الثلاثاء.

وقضت محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض المتخصصة في جرائم الإرهاب بسجن نورة بنت سعيد القحطاني (45 عاما) بتهم «السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام ... عبر الشبكة العنكبوتية»، على ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مؤسسة الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون) ومقرها واشنطن. وقالت المؤسسة إن الحكم بحق القحطاني صدر «خلال الأسبوع الماضي على الأرجح».

وحوكمت القحطاني، التي لا يعرف الكثير عنها بعد، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بعد توقيفها في يوليو 2021. واطلعت وكالة فرانس برس على جزء من أوراق القضية لكن لم يتسن التحقق منها من مصدر مستقل. ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية على الفور.

ويحق للقحطاني نقض الحكم أمام المحكمة العليا خلال 30 يوما من تسلمها قرار المحكمة، بحسب النظام القانوني السعودي. ويأتي الحكم الجديد بعد أسابيع قليلة من الحكم بسجن طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب (34 عاما) لإدانتها في الاستئناف بتهم «تقديم الإعانة» لمعارضين يسعون «لزعزعة استقرار الدولة» بسبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع تويتر. ويحق للشهاب أيضا نقض الحكم، بحسب وثائق القضية التي أطلعت عليها فرانس برس حينها.

حملة ضد النشطاء في السعودية
وحسب «فرانس برس»، كثّفت السعودية من حملتها ضد النشطاء بعد أسابيع من لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة في السعودية. ومثلت الخطوة تراجعا لبايدن الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة لدولة «منبوذة» على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018 وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

وامتنع بايدن عن التواصل لأكثر من عام ونصف العام مع ولي العهد الحاكم الفعلي لبلاده، لكنّ الحرب في أوكرانيا وما سببته من ارتفاع قياسي في أسعار النفط دفعت بايدن لكسر العزلة الغربية المفروضة على ولي العهد السعودي منذ مقتل خاشقجي.

وقال عبدالله العودة مدير الأبحاث في مؤسسة الديمقراطية الآن التي أسسها خاشقجي نفسه «بعد أسابيع فقط من الحكم الصادم الصادر هذا الشهر بسجن سلمى الشهاب 34 عاما يُظهر الحكم بالسجن 45 عاما على القحطاني على ما يبدو لمجرد تغريدة عن آرائها، كم تشعر السلطات السعودية بالجرأة لمعاقبة حتى أقل الانتقادات من مواطنيها». وأشار في بيان إلى أنه «من المستحيل عدم الربط بين لقاء ولي العهد وبايدن في جدة والتصعيد في الهجمات القمعية ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد ولي العهد أو الحكومة السعودية». وأفاد «فرانس برس» أن هناك «حالات كثيرة مماثلة أخيرا» تشمل توقيف أشخاص على خلفية منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت الشهاب الأم لطفلين التي تدرس الدكتوراه بمنحة من جامعة الأميرة نورة السعودية في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز في إنجلترا عندما كانت في إجازة في السعودية في يناير 2021. وأفادت صديقة مقربة من الناشطة السعودية اشترطت عدم الكشف عن اسمها لـ«فرانس برس» أن الشهاب لم تأخذ تهديدات بإبلاغ الأمن عنها «على محمل الجد». وقالت إن الشهاب «لم تعتقد أن الأمن سيهتم بشخص لديه أقل من ألفي متابع».

وتأتي هذه الأحكام في إطار حملة قمع واسعة تستهدف ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة الخليجية بأحكام سجن ومنع من السفر لفترات طويلة.

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