إصابة إسرائيليين وفلسطينيين في إطلاق نار بالضفة

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب إسرائيليان بالرصاص، اليوم الثلاثاء، بعدما توجها «من دون تنسيق» مسبق إلى قبر يوسف في مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على ما أفاد مسؤولون. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقا عملية عسكرية في موقع قريب أصيب خلالها أربعة فلسطينيين.

وأوضح جيش الاحتلال أن إسرائيليين دخلا صباح الثلاثاء «من دون تنسيق إلى مدينة نابلس .. وأصيبا برصاص أطلق باتجاههما». ونُقل الرجلان إلى مستشفى في وسط إسرائيل على ما أفاد مسؤولون في الأجهزة الاستشفائية الإسرائيلية وكالة «فرانس برس».

وأوضح مصور لوكالة «فرانس برس» في المكان أن فلسطينيين أضرموا النار في سيارة الإسرائيليين في نابلس ولا يزال الوضع متوترا في المنطقة الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.

قبر يوسف.. ما هو؟

وقبر يوسف موقع يقدسه اليهود لاعتقادهم أنه يؤوي رفات النبي يوسف ابن يعقوب. ويعتقد الفلسطينيون أنه مقام لشيخ مسلم عاش حياته وتُوفي أثناء الحكم العثماني. ويقع الموقع على مقربة من مخيمي بلاطة وعسكر للاجئين الفلسطينيين في شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وتجري في أكثر الأحيان مواجهات حوله بين الجيش وشبان فلسطينيين.

ويحمي جيش الاحتلال مجموعات من الإسرائيليين خلال زيارة الموقع ويمنعهم من التوجه إليه بمفردهم. وفي حادث ثان غير مرتبط بعملية إطلاق النار على القبر، أكد الجيش اندلاع اشتباكات شرقي مدينة نابلس صباح الثلاثاء بعدما داهمت القوات الإسرائيلية منزلا.

وقال الجيش في بيان «استخدم الجيش وسائل من بينها صواريخ تطلق من على الكتف على مبنى تحصن فيه مطلوبون» مؤكدا اعتقال شخصين للاشتباه بإطلاقهما النار كما صادر أسلحة. وبحسب مراسل «فرانس برس» فإن نيرانا كثيفة غطت المنطقة في قرية روجيب. هذا وأكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب تعامل طواقمها مع أربع إصابات بالرصاص الحي في «مواجهات روجيب جرى نقلهم إلى مستشفى رفيديا».