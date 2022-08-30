في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع

القاهرة - بوابة الوسط

أمهل الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، أنصاره ستين دقيقة للانسحاب من الشوارع من كل أنحاء العراق تحت طائلة «التبرؤ» منهم، بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل شيعية أخرى موالية لإيران وقوى أمنية أوقعت 23 قتيلًا.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده في النجف: «إذا لم ينسحب كل أعضاء التيار الصدري خلال ستين دقيقة من كل مكان، حتى من الاعتصام، أنا أبرأ منهم»، مضيفًا: «بغض النظر من كان البادئ أمس (الإثنين)، أمشي مطأطا الرأس وأعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «أنا أنتقد ثورة التيار الصدري. بئس الثورة هذه. بغض النظر عمن هو البادىء. هذه الثورة ما دام شابها العنف، ليست بثورة».