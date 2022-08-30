سفينة مساعدات غذائية تغادر أوكرانيا متجهة إلى اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

قال برنامج الأغذية العالمي إن الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية الإنسانية منذ الغزو الروسي غادرت أوكرانيا متجهة إلى اليمن، الثلاثاء.

وذكر البرنامج أن السفينة «كارتريا» غادرت من ميناء «يوجني» على البحر الأسود وستتوقف في تركيا حيث سيجرى طحن الحبوب وتحويلها إلى طحين، وفق وكالة «رويترز».

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وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء الحرب في فبراير بسبب إغلاق الموانئ، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وزيادة الجوع في بعض أفقر مناطق العالم.

وساعدت صفقة توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة في يوليو في إلغاء الحظر، وجرى حتى الآن تصدير أكثر من مليون طن من المواد الغذائية من خلال «مبادرة البحر الأسود»، حسب «رويترز».