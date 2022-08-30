تجدد المواجهات العنيفة في بغداد.. وارتفاع حصيلة قتلى أنصار الصدر إلى 23 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط

تجددت المواجهات، الثلاثاء، في العاصمة العراقية بغداد، فيما ارتفعت حصيلة القتلى من أنصار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر إلى 23 شخصا منذ الإثنين، على ما أفاد مصدر طبي.

وأصيب نحو 380 شخصا في المواجهات العنيفة في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية على ما أوضح المصدر نفسه لوكالة «فرانس برس».

وبعد ليلة هادئة، تجددت صباح الثلاثاء المواجهات العنيفة بين أنصار رجل الدين الشيعي النافذ والجيش وعناصر من الحشد الشعبي الموالي لإيران.

ويسمع إطلاق نار من أسلحة آلية وقاذفات صاروخية في أرجاء العاصمة مصدرها المنطقة الخضراء على ما أفاد مراسلو الوكالة الفرنسية.