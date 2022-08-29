«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

سقطت سبع قذائف هاون على الأقل، مساء الإثنين، في المنطقة الخضراء في بغداد، وسط حال من الفوضى منذ إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وتعذر على المصدر، الذي لم يشأ كشف هويته، الإدلاء بحصيلة حتى الآن. كذلك، لم تعرف الجهة التي تقف وراء إطلاق القذائف. وسمع إطلاق نار من أسلحة رشاشة مصدره المنطقة الخضراء التي تضم مقارًا حكومية وسفارات، بحسب «فرانس برس».

وقُتل 12 من أنصار مقتدى الصدر بالرصاص، الإثنين، في المنطقة الخضراء ببغداد التي شهدت أعمال عنف إثر إعلان الزعيم الشيعي اعتزاله النهائي العمل السياسي، بحسب حصيلة جديدة أوردتها مصادر طبية لوكالة «فرانس برس».

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وأُصيب نحو 270 متظاهرًا، بعضهم بالرصاص والبعض الآخر جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال الفوضى التي عمت المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة العراقية، التي تضم مؤسسات حكومية وسفارات.

تبادل لإطلاق النار بين أنصار التيار الصدري و«الإطار التنسيقي»

وتحدث شهود في وقت سابق عن تبادل لإطلاق النار بين أنصار التيار الصدري وخصومهم في «الإطار التنسيقي» الذي يعد مواليًا لإيران.

وأعلن الجيش فرض حظر التجول في بغداد اعتبارًا من الثالثة والنصف بعد الظهر، ومن ثم في جميع أنحاء العراق في السابعة مساءً، وسُيرت دوريات للشرطة في العاصمة، بعد أن تعمقت الأزمة في العراق الذي يعيش في مأزق سياسي منذ انتخابات أكتوبر 2021 التشريعية.