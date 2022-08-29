حصيلة جديدة: مقتل 8 متظاهرين من أنصار الصدر في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ثمانية من أنصار مقتدى الصدر، الاثنين، في المنطقة الخضراء في بغداد وأصيب 85 آخرين، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها مصادر طبية لوكالة «فرانس برس»، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي اعتزاله نهائيا العمل السياسي.

وأصدرت القيادة العسكرية العراقية قرارًا بفرض حظر تجول في عموم البلاد، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس في بلد يبدو أن المأزق السياسي الناتج من الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 يأخذ منعطفًا جديدًا.

سمعت أصوات إطلاق نار حي، الإثنين، في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في بغداد، حيث اقتحم المئات من مناصري الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قصر الحكومة عقب إعلان زعيمهم اعتزاله العمل السياسي.