مصادر طبية عراقية: قتيلان بين متظاهري المنطقة الخضراء في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

قتل اثنان من أنصار مقتدى الصدر، الإثنين، في المنطقة الخضراء ببغداد وأُصيب 22 آخرون بجروح وفق ما أفادت مصادر طبية، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي اعتزاله نهائيًا العمل السياسي.

وأصدرت القيادة العسكرية العراقية قرارًا بفرض حظر تجول في عموم البلاد، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس في بلد يبدو أن المأزق السياسي الناتج من الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 يأخذ منعطفًا جديدًا، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في تغريدة «حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتبارًا من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين إلى إشعار آخر». وكانت سمعت أصوات إطلاق نار بعد الظهر في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في بغداد، حيث سادت الفوضى عقب إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي، بحسب «فرانس برس».

إطلاق نار حي في المنطقة الخضراء

سمعت أصوات إطلاق نار حي، الإثنين، في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في بغداد، حيث اقتحم المئات من مناصري الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قصر الحكومة عقب إعلان زعيمهم اعتزاله العمل السياسي.

- حظر تجول في جميع المحافظات العراقية اعتبارا من الساعة 7 مساء و«حتى إشعار آخر»

- الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

- أنصار مقتدى الصدر يقتحمون القصر الجمهوري في بغداد

وأكد شهود أن مطلقي النار هم أنصار «الإطار التنسيقي»، خصم التيار الصدري الذي يضم فصائل شيعية موالية لإيران، في حين يغرق العراق في أزمة سياسية حادة منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر 2021. كما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار الصدر عند مداخل المنطقة الخضراء، وفق ما أفاد مصدر أمني «فرانس برس».