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100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 07:58 مساء
100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان
الفيضانات في السودان. (الإنترنت)
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أعلنت السلطات السودانية، الأحد، ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي تضرب البلاد إلى 100 وفاة، في وقت حذرت فيه السلطات من اتساع نطاق المناطق المتضررة.

وقال المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، في بيان، إن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 100 قتيل ونحو 94 إصابة. وكانت حصيلة سابقة نشرت قبل أيام تحدثت عن مصرع 83 سودانيًا من جراء الفيضانات، بحسب «سكاي نيوز».

 تضرر أكثر من 146 ألف شخص جراء الفيضانات
وتفوق الحصيلة الجديدة عدد الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الفيضانات التي ضربت البلاد العام الماضي. وإلى جانب الخسائر البشرية، قالت الخرطوم إن الفيضانات ألحقت أضرارًا مادية كبيرة، إذ دمرت بشكل كامل ما يتجاوز 18 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد، بينما تضرر ما لا يقل عن 25 ألف منزل بشكل جزئي.

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وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى تضرر أكثر من 146 ألف شخص جراء الفيضانات. وحذرت السلطات السودانية من اتساع نطاق الكارثة، خاصة أن 10 ولايات سودانية باتت متضررة، بعدما كان العدد مقتصرًا على 6 ولايات.

الاستعدادات الحكومية الضعيفة والصعوبات اللوجستية
ويخشى السودانيون أن تسوء الأوضاع الإنسانية أكثر في ظل الاستعدادات الحكومية الضعيفة والصعوبات اللوجستية الكبيرة التي تواجهها المنظمات الطوعية المحلية والدولية. وتمتد المخاوف إلى التدهور البيئي المريع وتوالد الناموس والذباب، والنقص الكبير في المياه الصالحة للشرب، حتى بات الوضع الصحي يشكل الهاجس الأكبر.

ويبدأ موسم الأمطار في السودان عادة في يونيو ويستمر حتى نهاية سبتمبر، وتبلغ الفيضانات ذروتها في أغسطس وسبتمبر. وشهد العام الماضي وفاة أكثر من 80 شخصًا في حوادث مرتبطة بالفيضانات خلال موسم الأمطار.

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