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الحكومة الكويتية تدعو إلى انتخابات تشريعية في نهاية سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 03:24 مساء
الحكومة الكويتية تدعو إلى انتخابات تشريعية في نهاية سبتمبر
جلسة لمجلس الأمة الكويتي، 5 يناير 2021 (أرشيفية: أ ف ب)
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دعت الحكومة الكويتية إلى إجراء انتخابات تشريعية في 29 سبتمبر، بحسب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية الأحد، بعد شهرين من حل البرلمان في هذا البلد الغارق في أزمات سياسية متكررة منذ سنوات.

والكويت وهي من أكبر مصدري النفط الخام في العالم، هي أول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. وتهزّ البلاد منذ سنوات أزمات سياسية متكررة تطال الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي جرى حله مرات عدة، وفق «فرانس برس».

حل مجلس الأمة الكويتي المنتخب
في يونيو، أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة الكويتي المنتخب في اقتراع جرى في ديسمبر 2020، وأتاح للمعارضة الحصول على ما يقرب من نصف المقاعد.

وخلافًا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

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وشكلت حكومة جديدة في أغسطس على أثر استقالة الوزارة في أبريل بينما كان نواب يستعدون لاستجواب رئيسها الشيخ صباح الخالد الصباح بشأن ممارسات تعتبر «غير دستورية». والحكومة التي شكلت هي الخامسة خلال عامين.

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