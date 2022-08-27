تصعيد جديد.. تونس تستدعي سفيرها من المغرب عقب خطوة احتجاجية مماثلة للرباط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت تونس، السبت، استدعاء سفيرها لدى المغرب ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها الرباط احتجاجًا على استقبال زعيم جبهة «بوليساريو» الصحراوية المشارك في ندوة «تيكاد» اليابانية الأفريقية في تونس العاصمة.

وكان المغرب استدعى، الجمعة، سفيره لدى تونس وألغى مشاركته في الندوة الدولية. جاء ذلك بعيد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة «بوليساريو» إبراهيم غالي، على غرار رؤساء دول وحكومات آخرين حضروا القمة، وتحدث معه في القاعة الرئاسية بالمطار، بحسب «فرانس برس».

«عمل خطير وغير مسبوق»

وغالي هو أيضًا «رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» المعلنة من طرف واحد. واعتبرت الرباط أن استقبال غالي للمشاركة في القمة الأفريقية-اليابانية «عمل خطير وغير مسبوق يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي».

وأضافت أن تونس قررت «خلافًا لنصيحة اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها من جانب واحد، دعوة الكيان الانفصالي».

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وأفادت مصادر دبلوماسية، السبت، بأن رئيس غينيا بيساو الذي يترأس حاليًا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عمر سيسوكو إمبالو غادر ندوة «تيكاد» احتجاجًا على مشاركة جبهة «بوليساريو» فيها.

وكان الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، قال في افتتاح الندوة السبت، إنه «يأسف لغياب المغرب لعدم وجود توافق حول مسألة التمثيل»، وأضاف: «نأمل أن يتم التوصل إلى حل لهذه المشكلة من أجل حسن سير شراكتنا» بين أفريقيا واليابان.

تونس «تدعو سفيرها بالرباط حالًا لتتشاور»

وردت تونس على قرار المغرب عبر «دعوة سفيرها بالرباط حالًا لتتشاور»، مؤكدة أنه «خلافًا لما ورد في البيان المغربي» فإن الاتحاد الأفريقي المشارك في تنظيم «تيكاد» هو من استدعى «الجمهورية الصحراوية» العضو فيه.

وأضاف بيان الخارجية التونسية أن البلاد تلتزم «بقرارات الاتحاد الأفريقي».

وشددت تونس على أنها تحافظ «على حيادها التام» إزاء النزاع في الصحراء الغربية، وهو «موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلًا سلميًا يرتضيه الجميع».

إلا أن الخارجية المغربية اعتبرت، في بيان جديد السبت، أن رد تونس «ينطوي على عديد التأويلات والمغالطات» التي تعمق «الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي».

نزاع حول مصير الصحراء الغربية بين المغرب و«بوليساريو» المدعومة من الجزائر

واعتبرت أن «قواعد الاتحاد الأفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة» بشأن الدعوات للمشاركة في «تيكاد» لأنها ليست اجتماعًا للاتحاد، مضيفة أن تونس قامت بدعوة «بوليساريو» «بشكل أحادي الجانب».

ويدور منذ انتهاء الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية نزاع حول مصيرها بين المغرب و«بوليساريو» المدعومة من الجزائر، وتصنف الأمم المتحدة الإقليم الصحراوي الشاسع من بين «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي».

ويقترح المغرب منح الصحراء الغربية، التي يسيطر على نحو 80 بالمئة من مساحتها، حكمًا ذاتيًا تحت سيادته فيما تسعى «بوليساريو» إلى جعلها دولة مستقلة.