المغرب ترد على التبرير التونسي بشأن استقبال زعيم جبهة «بوليساريو» في قمة «تيكاد»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية، مساء أمس الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، «ينطوي على عديد التأويلات والمغالطات».

المنتدى يندرج ضمن الشراكات الأفريقية

وأوضح الناطق باسم الوزارة أن «البيان لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل أسهم في تعميقه»، مضيفًا أن منتدى «تيكاد» ليس اجتماعًا للاتحاد الأفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المغربية.

- ندوة «تيكاد» .. اليابان تتعهد باستثمار 30 مليار دولار في أفريقيا

- المغرب يقاطع قمة «تيكاد 8» في تونس لمشاركة زعيم «البوليساريو»

وأشارت الخارجية المغربية إلى أن المنتدى يندرج ضمن الشراكات الأفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الأفريقية التي يعترف بها الشريك؛ وبناء عليه فإن قواعد الاتحاد الأفريقي وإطار عمله، التي تحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة.

وبخصوص دعوة الكيان الانفصالي إلى منتدى «تيكاد-8»، أوضح الناطق باسم الوزارة أنه تم الاتفاق منذ البداية، وبموافقة تونس، على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي.

الدول الأفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان

وأشار الناطق في هذا الصدد إلى أن مذكرة شفوية رسمية صادرة عن اليابان في 19 أغسطس 2022 تؤكد بشكل صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك «هي الوحيدة التي دونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد-8»، لافتًا إلى أن «هذه الدعوة غير موجهة للكيان المذكور في المذكرة الشفوية الصادرة بتاريخ 10 أغسطس 2022»، أي الكيان الانفصالي. وفي هذا الإطار، تم توجيه 50 دعوة إلى الدول الأفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب وموازً وخاص بالكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني.

وشدد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على أن البيان الصادر عن تونس ينهج التأويل نفسه في ما يتعلق بالموقف الأفريقي، الذي ظل على الدوام قائمًا على المشاركة الشاملة للدول الأفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الأفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الأفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل «تيكاد» ليس مفتوحًا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بالقرار نفسه ومن خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفًا أنه حتى قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليو 2022 في لوزاكا اكتفى بـ «تشجيع المشاركة الشاملة» مع اشتراطه «الامتثال لقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة»، وهي في هذه الحالة القرار 762.

«احترام قرارات الأمم المتحدة» بشأن قضية الصحراء

وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى «احترام قرارات الأمم المتحدة» بشأن قضية الصحراء، سجل المصدر أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعتمد في أكتوبر الماضي يثير شكوكًا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها المسار السياسي وقرارات الأمم المتحدة.

واعتبرت الخارجية المغربية الإشارة «المتعنتة» في البيان التونسي إلى «تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة» مبعث اندهاش كبير، «مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي»، في إشارة إلى استقبال الرئيس التونسي زعيم جبهة «البوليساريو»، إبراهيم غالي، زعيم الميليشيا الانفصالية.

وأضافت الوزارة المغربية: «إنه تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة».