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ماكرون وتبون يوقعان إعلان «شراكة متجددة» بين فرنسا والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 05:07 مساء
ماكرون وتبون يوقعان إعلان «شراكة متجددة» بين فرنسا والجزائر
ماكرون مع تبون في القصر الرئاسي بالجزائر العاصمة. (الإنترنت)
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وقع الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون، السبت، إعلانًا مشتركًا من أجل «شراكة متجددة» بعد 60 عامًا من انتهاء الحرب واستقلال الجزائر. 

وقال تبون، خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الإعلان في قاعة التشريفات بمطار هواري بومدين، إن زيارة نظيره الفرنسي «الناجحة» التي بدأت الخميس وتنتهي السبت «أتاحت تقاربًا لم يكن ممكنًا لولا شخصية الرئيس ماكرون»، وفق «فرانس برس».

وأعلن قصر الإليزيه، الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيوقع، السبت، مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون اتفاق «شراكة متجددة». وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيعود «إلى الجزائر العاصمة من وهران ليوقع مع الرئيس تبون إعلانًا مشتركًا من أجل شراكة متجددة وملموسة وطموحة».

وأشاد الرئيس الجزائري، الخميس الماضي، بالمحادثات التي أجراها مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي بدأ زيارة رسمية للجزائر تستغرق ثلاثة أيام. وقال تبون في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون إن النقاشات «البناءة والصريحة» بينهما شملت موضوعات منها: الذاكرة والتعاون الاقتصادي والدبلوماسي.

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واعتبر أن هذه المناقشات «تنم عن مدى خصوصية العلاقات بين البلدين وتمكن من رسم آفاق واعدة لها من خلال خطوات مدروسة وجدول زمني»، ووصل ماكرون إلى مطار «هواري بومدين» بالعاصمة الجزائر، في زيارة أعلن الإليزيه أن هدفها «إعادة بناء» العلاقات الثنائية.

واعتبر ماكرون، في تصريح أمس الجمعة، أن العلاقات مع الجزائر «قصة لم تكن بسيطة أبدًا، لكنها قصة احترام وصداقة ونريدها أن تبقى كذلك، وأجرؤ على القول إنها قصة حب». وأشار إلى شراكة تم إنجازها «في ظل الدفع» الذي توفره الزيارة، من خلال اللقاءات المتعددة التي جرت الخميس مع تبون ووزرائه.

وأكد أنه سيعمل على «شراكة جديدة من أجل الشباب ومن خلالهم» تشمل قبول ثمانية آلاف طالب جزائري إضافي للدراسة في فرنسا ليرتفع إجمالي عدد الطلبة الجزائريين المقبولين سنويًا إلى 38 ألفًا.

كما دافع بقوة عن فكرة تسهيل حصول بعض الفئات من الجزائريين على تأشيرات فرنسية من أجل المساهمة في ظهور «جيل فرنسي-جزائري جديد في الاقتصاد والفنون والسينما وغيرها».

وبالإضافة إلى ملف الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962)، تسببت قضية التأشيرات في تعكير العلاقات بين البلدين، بعد أن خفضت باريس بنسبة 50 في المئة عدد تلك الممنوحة للجزائر، مشيرة إلى عدم تعاون هذا البلد في استرجاع مواطنيه المطرودين من فرنسا.

ذاكرة مجروحة
قال ماكرون إنه ناقش هذه المسألة «مطولًا» خلال اللقاء مع تبون وتم تكليف الوزراء متابعة الموضوع بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية، وفي الوقت نفسه تسهيل الإجراءات بالنسبة لـ«مزدوجي الجنسية والفنانين ورجال الأعمال والسياسيين الذين يعززون العلاقات الثنائية».

وتم إعلان تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين «للنظر معًا في هذه الفترة التاريخية» من بداية الاستعمار وحتى نهاية حرب الاستقلال، «دون محظورات».

وصدرت انتقادات للرئيس الفرنسي من قبل الطبقة السياسية الفرنسية من اليسار إلى اليمين المتطرف، بعد إعلان تشكيل لجنة المؤرخين، ما يشير إلى أن الجروح لم تندمل في المجتمع الفرنسي.

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