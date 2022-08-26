القوات الكردية تعتقل عشرات الأشخاص على صلة بـ«داعش» في مخيم الهول

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت القوات الكردية في شمال شرق سورية عشرات الأشخاص على صلة بتنظيم «داعش» في مخيّم الهول للاجئين، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول كردي.

وتهدف هذه العملية التي أطلقتها القوات الكردية الخميس إلى «اعتقال العقول المدبرة لداعش في هذا المخيم والذين يقومون بعمليات ارهابية، بالاضافة الى أخذ البصمات والحصول على الاحصائية الجديدة للقاطنين في المخيم» على ما قال سيامند علي من وحدات حماية الشعب الكردية أبرز فصائل قوات سوريا الديموقراطية لوكالة فرانس برس. وقال علي من مخيّم الهول حيث عُثر «على أربعة خنادق» إنه جرى إلقاء القبض على 27 مشتبها به.

مخيّم الهول

ويقع مخيّم الهول الخاضع لإدارة قوات سورية الديموقراطية التي يعدّ الأكراد عمودها الفقري على بعد أقلّ من 10 كيلومترات من الحدود العراقية.

ويضمّ هذا المخيّم الذي يعاني من اكتظاط وسوء حال نحو 56 ألف شخص، من بينهم 10 آلاف أجنبي، بحسب معطيات الأمم المتحدة، هم بغالبيتهم أقرباء لعناصر من تنظيم «داعش» ونازحون سوريون ولاجئون عراقيون. وأوضح «بدأت قواتنا بإزالة الخيم الفارغة ضمن المخيم حيث يستخدمها داعش خلال هجماته. وبدأت قواتنا بتسجيل أسماء القاطنين... وأخذ البصمات».

وانتشرت القوات الكردية على نطاق واسع في المخيّم الجمعة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. ووصفت وحدات حماية الشعب الكردية في بيان مخيّم الهول ببيئة «تتخفّى فيها الخلايا الإرهابية وتستغلها للقيام بعملياتها».

منذ العام 2014، سيطر تنظيم «داعش» على مناطق واسعة في العراق وسورية قبل أن تتم هزيمته في العامين 2017 و2019 تباعاً. وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.