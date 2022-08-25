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تبون: محادثات واعدة مع ماكرون تعبر عن خصوصية العلاقة بين الجزائر وفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 09:52 مساء
تبون: محادثات واعدة مع ماكرون تعبر عن خصوصية العلاقة بين الجزائر وفرنسا
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أشاد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، بالمحادثات التي أجراها مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي بدأ اليوم الخميس زيارة رسمية للجزائر تستغرق ثلاثة أيام.

وقال تبون في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون إن النقاشات «البناءة والصريحة» بينهما شملت موضوعات منها: الذاكرة والتعاون الاقتصادي والدبلوماسي.

واعتبر أن هذه المناقشات «تنم عن مدى خصوصية العلاقات بين البلدين وتمكن من رسم آفاق واعدة لها من خلال خطوات مدروسة وجدول زمني»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ووصل ماكرون إلى مطار «هواري بومدين» بالعاصمة الجزائر، في زيارة أعلن الإليزيه أن هدفها «إعادة بناء» العلاقات الثنائية.

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