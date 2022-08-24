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أول سفير لواشنطن بالخرطوم منذ خمسة وعشرين عاما يتسلم منصبه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 05:21 مساء
أول سفير لواشنطن بالخرطوم منذ خمسة وعشرين عاما يتسلم منصبه
السفير جون غودفري.(الإنترنت)
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أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم الأربعاء تسلُّم أول سفير لواشنطن منصبه في هذا البلد منذ نحو ربع قرن.

وقالت السفارة في تصريح مكتوب «وصل السفير جون غودفري اليوم إلى الخرطوم ليكون أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ ما يقرب من 25 عاما»، بحسب «فرانس برس» 

وأضافت أن السفير سيعمل «على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأميركي والسوداني ودعم تطلعاتهما إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديمقراطي».

واشنطن تقلص تمثيلها الدبلوماسي بالخرطوم
في العام 1997، قلصت واشنطن تمثيلها الدبلوماسي بالخرطوم الى القائم بالأعمال وفرضت عقوبات اقتصادية أحادية على الخرطوم لاتهامها «بدعم الإرهاب»، ما ساهم في تعميق الازمة الاقتصادية للبلاد.

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جاء ذلك لاتهام واشنطن نظام حسن البشير الذي أطاح به الجيش في العام 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثة عقود بعلاقته بتنظيم القاعدة الذي أقام مؤسسه أسامه بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.

ووضعت الولايات المتحدة السودان على قائمة «الدول الراعية للارهاب» منذ العام 1993 إلى أن أزالته منها في ديسمبر 2020.

رفع التمثيل الدبلوماسي مع السودان إلى سفير 
في ديسمبر 2019، أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي إبان زيارة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك إلى الولايات المتحدة أن بلاده سترفع التمثيل الدبلوماسي مع الخرطوم إلى مستوى السفير. وكان حمدوك أول مسؤول سوداني يرحب به في واشنطن منذ سنوات عدة.

وفي مايو 2020 عينت الخرطوم نور الدين ساتي أول سفير لها في واشنطن منذ ثلاثة وعشرين عاما. لكن ساتي استقال من منصبه عقب انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في اكتوبر 2021 على حكومة عبدالله حمدوك الانتقالية المدنية التي تولت السلطة عقب الإطاحة بالبشير.

وفي يوليو الماضي، قبلت واشنطن اعتماد محمد عبدالله سفيرًا للخرطوم لديها.

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