حريق يلتهم استديو تصوير بمحافظة الجيزة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

اندلع حريق هائل باستديو تصوير في قرية شبرامنت التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، وسط تصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بطريق الجبل، حيث دفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الذي امتد إلى أماكن سكنية مجاورة.

بلاغ عن حريق شبرامنت

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد باشتعال النيران في استديو تصوير بطريق الريغة في قرية شبرامنت بمدينة أبوالنمرس، وفق وسائل إعلام مصرية.

وأفادت وسائل الإعلام بامتداد ألسنة النيران إلى المنطقة المحيطة التي تحوي مساحة شاسعة من الأشجار والنخيل؛ لتزداد مهمة رجال الدفاع المدني صعوبة، والاستعانة بتعزيزات إضافية من سيارات الإطفاء.

حريق شبرامنت التهم ثلاث استديوهات

وأشارت جريدة «الوطن» المحلية إلى أن الحريق التهم ثلاثة استديوهات خشبية تابعة لشركة «العدل جروب».

وعززت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، من تواجدها للسيطرة على الحريق، فيما لم ترد أي معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

أدخنة كثيفة وألسنة اللهب تتصاعد من موقع حريق شبرامنت (فيسبوك)

أدخنة كثيفة وألسنة اللهب تتصاعد من موقع حريق شبرامنت (فيسبوك)