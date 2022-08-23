Atwasat

بعد يوم ساخن.. أنصار الصدر ينسحبون من أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 06:57 مساء
بعد يوم ساخن.. أنصار الصدر ينسحبون من أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر. (الإنترنت)
alwasat radio

بدأ مناصرو الزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد بعد ساعات من اعتصام باشروه صباح الثلاثاء، على أثر حثّ الصدر لهم بالمغادرة، على وقع أزمة سياسية خانقة يعيشها العراق.

صباح الثلاثاء، أعلن المئات من مناصري التيار الصدري من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى مباشرة تنظيم اعتصام لتحقيق عدة مطالب أبرزها «حلّ البرلمان»، في خطوة قوبلت بقلق وبردود فعل منددة من خصومه ودفعت مجلس القضاء الأعلى إلى تعليق عمله.

ونصب المعتصمون الخيم أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد، كما شاهد مراسل «فرانس برس»، وسط انتشار أمني كثيف. وبعد ساعات، نصح الصدر مناصريه بالانسحاب. وجاء في تغريدة كتبها مقرّب منه أن «للحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب... أنصح بالانسحاب»، لكن مع «الإبقاء على الخيم». وطلب في الوقت نفسه مواصلة الاعتصام أمام البرلمان «إن شئتم ذلك فالقرار قرار الشعب».

على الإثر، بدأ المعتصمون بمغادرة الموقع في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، كما شاهد صحفي من «فرانس برس».

شلل سياسي في العراق
يعيش العراق منذ انتخابات أكتوبر 2021 البرلمانية حالة شلل سياسي مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية متواصلة.

وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، في 30 يوليو عندما باشر مناصرو الصدر اعتصاما عند مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، مطالبين بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. ولا يزال هذا الاعتصام متواصلا مذّاك.

من جانبهم، يريد خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وينفذ مناصرو الإطار التنسيقي أيضا اعتصاما أمام المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 أغسطس.

«الضغط» على القضاء العراقي
وقال أبوكرار العلياوي، أحد الذين جاءوا للاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى لـ«فرانس برس» «مطالبنا القضاء على الفساد ... نعتقد أن القضاء مهدد بالخوف ... أو أنه مرتشٍ».

بعيد بدء الاعتصام، أعرب الإطار التنسيقي في بيان عن «إدانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية». وأعلن «رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر إلا بعد أن يعلن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية». وكان الصدر طالب القضاء بحلّ البرلمان لكن القضاء اعتبر أنه لا يملك هذه الصلاحية.

وإثر تطورات الصباح، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان تعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم التابعة له «احتجاجا» على ما وصفه بـ«التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون» المتمثّلة بـ«الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة».

واعتبر مجلس القضاء في بيان صدر في 14 أغسطس أن «مهام مجلس القضاء... بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية». وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يجري «بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».

الحوار الوطني في العراق
بدوره، حذر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الثلاثاء من «الأزمة الخانقة» التي «تتجه نحو غياب الشرعية وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية».

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان قطع زيارته إلى مصر والعودة إلى بغداد على أثر التطورات. وذكر البيان أن الكاظمي «عاد إلى بغداد بهدف المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة»، داعيًا إلى «اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة».

ورأى من جهته رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان أن «التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد».

وعلّقت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) على الأحداث في تغريدة بالقول إن «الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية»، لكن «لا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة».

ولم تفضِ محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة بعد. وبدعوة من الكاظمي، عقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد الأسبوع الماضي اجتماعا، قاطعه التيار الصدري.

وشارك قياديون في الإطار التنسيقي، لا سيما المالكي وهادي العامري، في هذا الحوار الذي حضره بالإضافة إلى الكاظمي، رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ومبعوثة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت. وكرّر التيار الصدري أكثر من مرّة رفضه للحوار. وقال الصدر في تغريدة قبل يومين إنه قدّم «مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية...فلم نرَ جوابا ملموسا». وأضاف «لا يتوقعوا منّا حوارا سريا جديدا بعد ذلك ... لقد تنازلت كثيرا من أجل الشعب والسلم الأهلي. وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب

كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس ...
مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول

مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»

الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه

تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع
بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها

بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها
ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق

ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق
النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة

النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة
كشف نتائج «فحص المخدرات» لرئيسة وزراء فنلندا بعد فيديو «الرقص»

كشف نتائج «فحص المخدرات» لرئيسة وزراء فنلندا بعد فيديو «الرقص»
أوكرانيا: مقتل نحو 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الغزو الروسي

أوكرانيا: مقتل نحو 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الغزو الروسي
«فرانس برس»: الصين تجد موطئ قدم لها في العراق

«فرانس برس»: الصين تجد موطئ قدم لها في العراق
بعد وفاة الطفل أيوب.. «يونيسف» تحذر من مخاطر السلاح على الأطفال في ليبيا

بعد وفاة الطفل أيوب.. «يونيسف» تحذر من مخاطر السلاح على الأطفال في ليبيا
خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين في حادث

خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين في حادث
شكشك يرسل إلى الدبيبة توصيات لعلاج التكدس الوظيفي بالقطاع للعام

شكشك يرسل إلى الدبيبة توصيات لعلاج التكدس الوظيفي بالقطاع للعام
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول

محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة «النواب»

مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة «النواب»
دورية ألمانية: هكذا تلعب الجماعات المسلحة دورا في تحديد من يحكم ليبيا

دورية ألمانية: هكذا تلعب الجماعات المسلحة دورا في تحديد من يحكم ليبيا
«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع ضحايا السيول والأمطار في السودان إلى 83 شخصا.. والجيش يدفع بآليات ثقيلة
ارتفاع ضحايا السيول والأمطار في السودان إلى 83 شخصا.. والجيش يدفع...
العراق: مناصرو التيار الصدري يباشرون اعتصاما أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد
العراق: مناصرو التيار الصدري يباشرون اعتصاما أمام مجلس القضاء ...
لبنان: سقوط أجزاء جديدة من صوامع مرفأ بيروت
لبنان: سقوط أجزاء جديدة من صوامع مرفأ بيروت
تشاووش أوغلو: إعادة تفعيل العلاقات مع «إسرائيل» لا تعني تنازلات بشأن القضية الفلسطينية
تشاووش أوغلو: إعادة تفعيل العلاقات مع «إسرائيل» لا تعني تنازلات ...
عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر
عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع ......
«الجهاد الإسلامي» تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة
«الجهاد الإسلامي» تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه ......
إصابة 7 إسرائيليين في حادث إطلاق نار في القدس
إصابة 7 إسرائيليين في حادث إطلاق نار في القدس...
مصر تقترح بدء سريان الهدنة في غزة عند الساعة الحادية عشرة
مصر تقترح بدء سريان الهدنة في غزة عند الساعة الحادية عشرة...
الصحة الفلسطينية: 24 «شهيدا» جراء العدوان الإسرائيلي على غزة
الصحة الفلسطينية: 24 «شهيدا» جراء العدوان الإسرائيلي على غزة...
المزيد
بعد يوم ساخن.. أنصار الصدر ينسحبون من أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد
بعد يوم ساخن.. أنصار الصدر ينسحبون من أمام مجلس القضاء ......
قمة عربية رباعية في مصر تبحث التطورات الإقليمية
قمة عربية رباعية في مصر تبحث التطورات الإقليمية...
اليمن: المجلس الانتقالي بالجنوب يشن حملة عسكرية في أبين
اليمن: المجلس الانتقالي بالجنوب يشن حملة عسكرية في أبين...
عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر
عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر...
تشاووش أوغلو: إعادة تفعيل العلاقات مع «إسرائيل» لا تعني تنازلات بشأن القضية الفلسطينية
تشاووش أوغلو: إعادة تفعيل العلاقات مع «إسرائيل» لا تعني ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط