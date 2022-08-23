قمة عربية رباعية في مصر تبحث التطورات الإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط

عُقِدت في مدينة العلمين الجديدة المصرية، اليوم الثلاثاء، قمة رباعية عربية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة.

وغاب عن هذه القمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد أن قطع مشاركته فيها وعاد إلى العراق إثر تطورات الأحداث الجارية في البلاد.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوي عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.

غادر الكاظمي فأصحب «رباعية»

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان رسمي: «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يقطع زيارته إلى جمهورية مصر العربية، ويعود إلى بغداد، إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة».

وودع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء العراقي في مطار العلمين.

ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية متواصلة.

محمد بن زايد والسيسي وعبدالله الثاني وحمد بن عيسى آل خليفة خلال قمة رباعية في القصر الرئاسي بمدينة العلمين الجديدة المصرية، 23 أغسطس 2022 (الرئاسة المصرية)

محمد بن زايد والسيسي وعبدالله الثاني وحمد بن عيسى آل خليفة خلال قمة رباعية في القصر الرئاسي بمدينة العلمين الجديدة المصرية، 23 أغسطس 2022 (الرئاسة المصرية)

محمد بن زايد والسيسي وعبدالله الثاني وحمد بن عيسى آل خليفة خلال قمة رباعية في القصر الرئاسي بمدينة العلمين الجديدة المصرية، 23 أغسطس 2022 (الرئاسة المصرية)