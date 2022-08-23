تشاووش أوغلو: إعادة تفعيل العلاقات مع «إسرائيل» لا تعني تنازلات بشأن القضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تعني أن تركيا ستغيّر سياستها في الشرق الأوسط وستقدَِّم تنازلات بشأن القضية الفلسطينية، وذلك في وقت تستعد أنقرة لاستقبال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الثلاثاء.

وتأتي زيارة الزعيم الفلسطيني الذي سيلتقي مساء الثلاثاء الرئيس رجب طيب إردوغان في أنقرة، بعد أسبوع من إعلان تركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي إعادة العلاقات كاملة بينهما وعودة السفراء إلى البلدين وصرّح وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أوغلو الثلاثاء «قيامنا بتطبيع العلاقات لا يعني أن تركيا ستقدم تنازلات بشأن القضية الفلسطينية».

وقال مولود تشاوش أوغلو في مقابلة مع قناة «هابر غلوبال» التركية الخاصة إن «الحوار ينبغي أن يستمر حتى لو لم تكونوا على اتفاق في كلّ المسائل»، واستدعت تركيا سفيرها في «إسرائيل» وقامت الأخيرة بالمثل سنة 2018 إثر وفاة متظاهرين فلسطينيين في غزة وبحسب محلّلين، قد تشكّل زيارة محمود عباس فرصة لتعيد تركيا التأكيد على دعمها لحلفائها.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وهو من كبار مؤيّدي القضية الفلسطينية، السياسات الإسرائيلية إزاء الفلسطينيين، في أكثر من مناسبة لكن قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في منتصف يونيو 2023، يكثّف إردوغان المبادرات لتعزيز العلاقات مع عدّة قوى إقليمية، من بينها السعودية والإمارات، في مسعى إلى استقطاب الاستثمارات واجتذاب السياح، وستعود أيضًا الرحلات المباشرة بين تركيا و«إسرائيل» في إطار التقارب بين البلدين.

وبحسب تشاووش أوغلو، يرغب القادة الفلسطينيون «أكانوا من حركة فتح أو حماس في أن نطبّع علاقتنا مع إسرائيل»، وكشف «يقولون إن الأمر مهم أيضا بالنسبة لهم وسيخدم هذا الحوار القضية الفلسطينية».